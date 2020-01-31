Переход Хонды в «Ботафого» объявили в стиле видео с покемонами
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Японский полузащитник Кейсукэ Хонда был необычно представлен в своем новом клубе «Ботафого».
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Японский полузащитник Кейсукэ Хонда был необычно представлен в своем новом клубе «Ботафого».
Видеоролик с презентацией Хонды стилизован под заставку
«Привет, Хонда! Добро пожаловать в мир Ботафого», — говорится в ролике.
В своей карьере 33-летний Хонда выступал за московский ЦСКА, «Милан», «Мельбурн» и другие клубы. Последней командой футболиста был голландский «Витесс», где полузащитник играл под руководством российского тренера Леонида Слуцкого.