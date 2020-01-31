Переход Хонды в «Ботафого» объявили в стиле видео с покемонами

Видеоролик с презентацией Хонды стилизован под заставку игры-платформера, похожей на японских покемонов.

В своей карьере 33-летний Хонда выступал за московский ЦСКА, «Милан», «Мельбурн» и другие клубы. Последней командой футболиста был голландский «Витесс», где полузащитник играл под руководством российского тренера Леонида Слуцкого.