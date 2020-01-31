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18:57 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Переход Хонды в «Ботафого» объявили в стиле видео с покемонами

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Японский полузащитник Кейсукэ Хонда был необычно представлен в своем новом клубе «Ботафого».

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Источник: Спорт РИА Новости

Видеоролик с презентацией Хонды стилизован под заставку игры-платформера, похожей на японских покемонов.

«Привет, Хонда! Добро пожаловать в мир Ботафого», — говорится в ролике.

В своей карьере 33-летний Хонда выступал за московский ЦСКА, «Милан», «Мельбурн» и другие клубы. Последней командой футболиста был голландский «Витесс», где полузащитник играл под руководством российского тренера Леонида Слуцкого.

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