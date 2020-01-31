Вратарь сборной Азербайджана покинул «Тобол»

К костанайцам Балаев присоединился в начале 2019 года. В КПЛ экс-вратарь немецкого «Айнтрахта» провел 31 матч и пропустил 22 гола.

В официальном заявлении «Тобол» поблагодарил 26-летнего Балаева за совместную работу и пожелал ему успехов в дальнейшей карьере. Ранее сообщалось, что вратарем интересуются клубы из Бельгии и Турции.