Вратарь сборной Азербайджана покинул «Тобол»
Вратарь сборной Азербайджана Эмиль Балаев и «Тобол» расторгли контракт по обоюдному согласию, сообщает официальный сайт клуба.
Вратарь сборной Азербайджана Эмиль Балаев и «Тобол» расторгли контракт по обоюдному согласию, сообщает официальный сайт клуба.
К костанайцам Балаев присоединился в начале 2019 года. В КПЛ
В официальном заявлении «Тобол» поблагодарил 26-летнего Балаева за совместную работу и пожелал ему успехов в дальнейшей карьере. Ранее сообщалось, что вратарем интересуются клубы из Бельгии и Турции.
При этом Балаев пропустил первый сбор «Тобола» в ОАЭ и работал в Турции по индивидуальной программе