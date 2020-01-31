Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:30
Герта
Шальке-04
Футбол. Зарубежный
22:45
Ренн
Нант
Футбол. Зарубежный
1.02
Гранада
Эспаньол
Футбол. Зарубежный
1.02
Лестер
Челси
Футбол. Зарубежный
1.02
Болонья
Брешиа
Футбол. Зарубежный
1.02
Боруссия Д
Унион Б
Все события
Фоторепортажи
19Синицина и Кацалапов стали чемпионами Европы!
21Безупречная Трусова, ошибки Косторной и Щербаковой. Тренировки ЧЕ-2020
19:24 (мск), источник: Vesti.kz

Вратарь сборной Азербайджана покинул «Тобол»

Вратарь сборной Азербайджана Эмиль Балаев и «Тобол» расторгли контракт по обоюдному согласию, сообщает официальный сайт клуба.

Наверх

К костанайцам Балаев присоединился в начале 2019 года. В КПЛ экс-вратарь немецкого «Айнтрахта» провел 31 матч и пропустил 22 гола.

В официальном заявлении «Тобол» поблагодарил 26-летнего Балаева за совместную работу и пожелал ему успехов в дальнейшей карьере. Ранее сообщалось, что вратарем интересуются клубы из Бельгии и Турции.

При этом Балаев пропустил первый сбор «Тобола» в ОАЭ и работал в Турции по индивидуальной программе из-за травмы. В межсезонье костанайцы подписали вратаря сборной Казахстана Игоря Шацкого, который в прошлом году отыграл без замен все 33 тура КПЛ за «Шахтер».

Тобол Кс
НовостиМатчиСоставСтатистика
Казахстан
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Беларусь
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Вратарь сборной Азербайджана покинул "Тобол"
Черчесов прокомментировал трансферы Смолова и Комличенко
«Барселона» приобрела футболиста «Браги» за 31 млн евро
Стало известно имя второго финалиста Australian Open
Соболев попросил не сравнивать его с Дзюбой
Василевский поборется за вторую «Везину». Но конкуренты сильны
Российский биатлонист выиграл спринт на юношеском ЧМ
Бывшего тренера Макгрегора посадили за убийство
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь