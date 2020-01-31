Жиру не покинет «Челси» в зимнее трансферное окно
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Французский форвард «Челси» Оливье Жиру не покинет команду в зимнее трансферное окно, заявил главный тренер Фрэнк Лэмпард.
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Французский форвард «Челси» Оливье Жиру не покинет команду в зимнее трансферное окно, заявил главный тренер Фрэнк Лэмпард.
Ранее итальянские СМИ сообщали, что к 33-летнему нападающему проявляют интерес римский «Лацио» и миланский «Интер». Соглашение Жиру с «Челси» истекает летом нынешнего года.
«В последнее время Жиру проявил себя невероятным профессионалом и человеком. Все мы знаем, что к нему был интерес. И на каждой
Жиру в текущем сезоне провел за «Челси» семь матчей во всех турнирах и отметился одним забитым мячом.