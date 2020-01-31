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20:20 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Жиру не покинет «Челси» в зимнее трансферное окно

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Французский форвард «Челси» Оливье Жиру не покинет команду в зимнее трансферное окно, заявил главный тренер Фрэнк Лэмпард.

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Источник: Спорт РИА Новости

Ранее итальянские СМИ сообщали, что к 33-летнему нападающему проявляют интерес римский «Лацио» и миланский «Интер». Соглашение Жиру с «Челси» истекает летом нынешнего года.

«В последнее время Жиру проявил себя невероятным профессионалом и человеком. Все мы знаем, что к нему был интерес. И на каждой пресс-конференции я говорил, что мы примем решение, которое будет лучше для Оливье, для меня и для клуба. Он вел себя безупречно в этот период, и я очень уважаю его за это. Он не уйдет», — цитирует Лэмпарда сайт «Челси».

Жиру в текущем сезоне провел за «Челси» семь матчей во всех турнирах и отметился одним забитым мячом.

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