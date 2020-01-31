Жиру не покинет «Челси» в зимнее трансферное окно

«В последнее время Жиру проявил себя невероятным профессионалом и человеком. Все мы знаем, что к нему был интерес. И на каждой пресс-конференции я говорил, что мы примем решение, которое будет лучше для Оливье, для меня и для клуба. Он вел себя безупречно в этот период, и я очень уважаю его за это. Он не уйдет», — цитирует Лэмпарда сайт «Челси».