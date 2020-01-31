У Саввиди отберут клуб, у Карреры — команду? Греческий футбол могут закрыть

Источник: Спорт-Экспресс

Конфликт интересов и нарушение регламента

В греческом футболе всегда неспокойно. Но последние события рискуют затмить собой все предыдущие скандалы, даже хождение по полю с пистолетом владельца ПАОК Ивана Саввиди. Страна находится на грани раскола, а по стечению обстоятельств в эпицентре громкой истории вновь оказался хорошо известный в России эксцентричный бизнесмен.

Началось все с того, что телеканал ONE Channell, подконтрольный одному из самых богатых и влиятельных людей Греции Вангелису Маринакису — портовому и судостроительному магнату, а по совместительству хозяину «Олимпиакоса» — выпустил сюжет о том, что Саввиди владел пакетом акций другого греческого клуба «Ксанти». Что является конфликтом интересов и прямым нарушением регламента соревнований.

Была оформлена соответствующая жалоба, началось расследование, и в итоге делом занялась специально созданная комиссия при комитете по профессиональному спорту Греции. В понедельник, 27 января, комитет, в состав которого входят пять человек, вынес решение:

1) ПАОК и «Ксанти» действительно имели общих владельцев, нарушив тем самым регламент. Кроме того, «Ксанти» в обход закона манипулировал пакетом своих акций. Счет голосования членов комитета по этому вопросу — 4−1.

2) В качестве наказания комитет рекомендовал исключить ПАОК и «Ксанти» из суперлиги — высшего дивизиона греческого футбола. Счет голосования по этому вопросу — 3−2.

Однако окончательное решение об исключении должен принять дисциплинарный комитет самой суперлиги.

Фанаты против министра

Употребить заезженный штамп про «эффект разорвавшейся бомбы» — в данном случае не сказать ничего. Решение спровоцировало такое цунами, которое может смести и греческий футбол, и правительство страны.

В этот же вечер ПАОК играл матч очередного тура чемпионата страны против «Волоса». Победил со счетом 1:0 и вышел на первое место в таблице, на одно очко обойдя «Олимпиакос», который сыграл вничью с АЕК Массимо Карреры — 0:0.

На протяжении всего матча фанаты ПАОК скандировали оскорбления и угрозы в адрес министра спорта Греции Элефтериоса Авгенакиса, который назначил нескольких членов комитета по профессиональному спорту. «Греция расколота на две части. Правительство пало и министры бегут. Авгенакис, тебе конец», — гласил один из самых больших баннеров на трибунах «Тумбы». А после окончания игры несколько сотен фанатов направились к офису правящей партии «Новая демократия» в Салониках с требованием отставки Авгенакиса.

Выпустил заявление и сам ПАОК.

«Рекомендации комитета — это просто памятник порабощения его членов их политическими боссами. Господин Авгенакис — просто представитель пресс-службы «Олимпиакоса». Он сфабриковал дело, единственной целью которого является запятнать историю ПАОК, команды, которая наконец покончила с безнаказанностью «Олимпиакоса», — текст недвусмысленно намекает, кто, по мнению клуба из Салоник, за всем этим стоит.

Политический кризис

К делу тут же подключились политики, в частности, губернатор провинции Центральная Македония, в которой расположены Салоники, Апостолос Цицикостас. «С грустью и гневом мы снова видим, как чемпионат разыгрывается за пределами поля. Тем не менее, я надеюсь на правильное решение соответствующих органов», — написал он на своей странице в Twitter.

«Министр спорта Авгенакис просто обслуживает чьи-то конкретные интересы, манипулируя комитетом по профессиональному спорту», — заявил депутат парламента страны Элефтериос Аврамакис, избранный в одном из округов на севере Греции.

Что характерно, возмущение решением комитета и поддержка ПАОК объединили представителей разных политических партий. Цицикостас представляет «Новую демократию», а Аврамакис движение «Сириза».

Дошло и до политического скандала. Капитан сборной Греции на золотом для нее ЧЕ-2004 Теодорас Загоракис, который ранее занимал должность президента ПАОК, а с 2014 года является депутатом Европарламента, заявил, что намерен выйти из партии «Новая демократия» и стать независимым депутатом.

«Я не могу быть в одной политической группе с теми, кто, следуя указаниями третьи лиц, ведет атаку на ПАОК и греческий футбол в целом», — сказал он.

А на следующий день последовало заявление правительства, что по указанию премьер-министра Кирьякоса Мицотакиса Загоракис, являющийся одним из самых любимых и авторитетных спортсменов Греции, будет выведен из фракции партии «Новая демократия» в Европарламенте.

Разбирательство вышло на самый высокий уровень. В среду, 29 января, парламент Греции в срочном порядке рассматривал внесенные правительством страны (!!!) поправки в решение комитета по профессиональному спорту — предлагалось отменить рекомендацию об исключении ПАОК и «Ксанти» из суперлиги. Парламент большинством голосов — 156 против 90 — поправки одобрил. Теперь двум клубам грозит штраф и снятие очков — от 5 до 10.

Угрозы премьер-министра

После чего правительство подверглось жесточайшей критике со стороны хозяина «Олимпиакоса» Маринакиса и подконтрольных ему СМИ — мол, поддались давлению и угрозам со стороны ПАОК. Впрочем, в медиа-мощи Саввиди вполне может конкурировать с Маринакисом — ему принадлежат газеты Ethnos и Imerisia, телеканал E Channel и часть акций канала Mega Channel. Так что на протяжении всех этих дней в Греции шла информационная битва. А слова «раскол страны» не были пустым звуком, учитывая давние специфические отношения между севером и югом Греции и футбольными фанатами из этих регионов.

Ситуацией заинтересовались в ФИФА и УЕФА, где, как известно, категорически не одобряют вмешательства государства в дела федераций и футбольных лиг.

В четверг, 30 января, перед парламентом выступал премьер-министр Греции Мицотакис, сделавший несколько странных заявлений. Во-первых, Мицотакис сказал, что он и его министры будут стремиться к достижению соглашения с ФИФА и УЕФА для решения всех вопросов, связанных с суперлигой, и будет разработан специальный меморандум.

«Мы никогда не позволим футболу разделить страну на северян и южан и нанести ущерб единству нации. Футбол важен, но снижение налогов, рабочие места, хорошие больницы и школы гораздо важнее», — заявил он.

Кроме того, Мицотакис пригрозил приостановить проведение чемпионата и исключить греческие клубы из европейских континентальных турниров. «Уж лучше не иметь никакого чемпионата, чем иметь такой, какой есть сейчас», — сказал он.

Правда, не очень понятно, как Мицотакис собирается исполнить эти угрозы.

Тем временем дисциплинарный комитет суперлиги так пока и не вынес решения относительно ПАОК и «Ксанти».

В Салониках проходят многотысячные акции протеста против правительства и с требованиями справедливого суда. «Хозяева “Олимпиакоса” хотят с самого начала сезона все испортить и выиграть чемпионат на бумаге. Мы их засудим и победим», — сказал АР один из демонстрантов.