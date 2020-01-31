Третий не лишний: как Смолов будет бороться в «Сельте» за ЕВРО-2020

К домашнему чемпионату мира Смолов подходил в статусе главной ударной силы команды Станислава Черчесова. В период подготовки к турниру нападающий стабильно выходил в стартовом составе и даже удостаивался права носить капитанскую повязку в играх с Испанией и Францией. Федор отплатил за доверие, дважды забив испанцам и еще раз поразив ворота будущих победителей ЧМ-2018. Но на самом чемпионате все пошло не так.
Отыграв в стартовом матче с Саудовской Аравией 70 минут и не отметившись результативными действиями, Смолов прочно сел в запас, уступив роль главного форварда Артему Дзюбе. Так бывает, и ничего страшного в этом нет. Да и игровое время Федор получал в каждой встрече чемпионата мира, выходя на поле со скамейки. В 1/8 финала против сборной Испании Смолову было доверено право первого удара россиян в серии пенальти, и он свою попытку реализовал. А вот в четвертьфинале случилась катастрофа…
Тот момент помнит каждый болельщик сборной России: Федор решил пробить 11-метровый «паненкой», но Субашич сумел среагировать и отразить мяч. Сложно представить, что творилось тогда в душе самого нападающего, на которого после матча выплеснулось огромное количество критики и болельщицкого негодования.
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«К сожалению, это произошло со мной. Я совершенно не снимаю с себя ответственности за незабитый пенальти, — говорил форвард после окончания матча с хорватами. — В моей голове всегда есть слова Майкла Джордана, который уже после завершения карьеры сказал в интервью: я тысячу раз брался реализовывать бросок в ответственный момент, и очень много раз не реализовывал. Благодарен за то, что эта ситуация произошла. И я смогу извлечь из нее выводы и стать сильнее».
Карьера Смолова, а возможно, и его душевное состояние, нуждались в перезагрузке. Именно в это время на горизонте появился «Локомотив», куда форвард перебрался в августе с целью начать все сначала и доказать и себе, и общественности, что он остается тем же игроком, который ранее дважды выигрывал звание лучшего бомбардира Российской премьер-лиги.
Однако в Москве у одного из самых талантливых футболистов своего поколения не задалось. За полтора года он так и не смог проявить себя в качестве основного нападающего команды. Правда, в этом Федору помешали травмы и затянувшаяся адаптация в команде с непривычным игровым стилем.
Золото чемпионата России Смолову не покорилось — «Локомотив» в сезоне-2018/19 стал вторым, но завоевал Кубок и Суперкубок страны. В двух лигочемпионских кампаниях Федору также не удалось проявить себя, вызовы в сборную приходить перестали. В отборочном турнире на чемпионат Европы Черчесов вспомнил о нападающем железнодорожников, но по большей части отводил ему роль запасного, выпустив на замену лишь в двух матчах. А осенью 2019-го случилась новая травма, и стало понятно, что вновь настало время перемен.
«Я патриот, у меня эмоциональный подъем, когда я в футболке сборной, — подчеркнул Смолов в интервью почти пятилетней давности. — Для меня это честь и гордость. Я всегда готов. Но прерогатива тренера — вызывать или не вызывать игрока». Вряд ли с тех пор его отношение к играм в футболке национальной команды изменилось.
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Будучи 20-летним перспективным игроком, Федор пробовал осуществить мечту многих молодых футболистов заиграть в Европе, но 14 матчей за полгода в составе «Фейенорда», в которых форвард отметился всего одним забитым мячом, вряд ли можно назвать пределом мечтаний.
Вернувшись в Россию, Смолов продолжал ходить в молодых и перспективных, при этом получая совсем мало игрового времени.
Так продолжалось до сезона-2014/15, когда нападающий оказался в «Урале». Работавший тогда в Екатеринбурге Александр Тарханов помог игроку обрести себя и заставил его поверить в собственные силы. Очень скоро Федор перебрался в «Краснодар», где продолжил забивать уже не только во внутренних турнирах, но и в Европе.
Как раз в то время в прессе регулярно стала появляться информация об интересе к игроку со стороны клубов ведущих европейских чемпионатов, но по разным причинам реанимировать свою мечту Смолову не удавалось. Казалось, что время упущено — потеря места в сборной, незавидная статистика в клубе, возраст… Но на пороге 30-летия форвард в очередной раз резко перевернул свою карьеру, не побоявшись отправиться в терпящую турнирное бедствие «Сельту». Уже одно это как минимум вызывает уважение.
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«Мечта играть в Европе осталась, но не хочу забегать вперед, — признался Смолов осенью в интервью пресс-службе “Локо”. — Уже неоднократно говорил о том, чего хочу — и это не сбывалось».
Федору давно не приходилось выступать в составе команды, борющейся за выживание, а уж об уровне игры в чемпионате Испании и говорить не приходится — такого быстрого футбола, пожалуй, нет больше нигде в мире. Если россиянин справится и проявит свой талант во всей красе, то с большой долей вероятности получит предложение остаться в Виго, а возможно, на него обратят внимание клубы постатуснее. Кроме того, успешное выступление в Примере может помочь Смолову пробиться в состав сборной России на ЕВРО-2020.
Болельщики «Сельты» уже вовсю строят аналогии, вспоминая игру других легионеров из России — Валерия Карпина и Александра Мостового. Последнему в Виго даже установили памятник, отмечая вклад в историю команды. Теперь перед Смоловым стоит очень непростая задача — не оказаться в этой компании третьим лишним. И у Федора есть все, чтобы эту задачу решить.