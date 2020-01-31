Эмре Джан перешёл в дортмундскую «Боруссию»

За «шмелей» 26-летний хавбек будет выступать на правах аренды. Соглашение между клубами предполагает обязательство выкупа контракта игрока «Боруссией» при выполнении ряда условий.

«У команды большой потенциал. Убежден, что могу ей помочь. Всегда симпатизировал этому клубу. Не могу дождаться, чтобы выйти на поле перед нашими фанатами, из-за которых “Боруссия” известна во всем мире», — сказал Джан по случаю перехода в «Боруссию».