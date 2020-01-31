Эмре Джан перешёл в дортмундскую «Боруссию»
Полузащитник «Ювентуса» Эмре Джан стал игроком дортмундской «Боруссии», сообщается на официальном сайте немецкого клуба.
Полузащитник «Ювентуса» Эмре Джан стал игроком дортмундской «Боруссии», сообщается на официальном сайте немецкого клуба.
За «шмелей» 26-летний хавбек будет выступать на правах аренды. Соглашение между клубами предполагает обязательство выкупа контракта игрока «Боруссией» при выполнении ряда условий.
«У команды большой потенциал. Убежден, что могу ей помочь. Всегда симпатизировал этому клубу. Не могу дождаться, чтобы выйти на поле перед нашими фанатами,
Напомним, Джан является воспитанником «Баварии». Выступал за «Байер» и «Ливерпуль». В «Ювентус» немец перешёл летом 2018 года на правах свободного агента.