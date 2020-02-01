Футболисты «Бенфики» победили «Белененсиш» в чемпионате Португалии
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Футболисты лиссабонской «Бенфики» обыграли дома «Белененсиш» в матче 19-го тура чемпионата Португалии.
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Футболисты лиссабонской «Бенфики» обыграли дома «Белененсиш» в матче 19-го тура чемпионата Португалии.
Встреча, прошедшая в пятницу в Лиссабоне, завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. У победителей отличились Карлуш Винисиус (31-я минута), Адель Таарабт (38) и Чикиньо (78). У гостей дубль оформил Лика (70 и 87, с пенальти).
«Бенфика» одержала 16-ю победу подряд, набрала 54 очка и продолжает лидировать в турнирной таблице, опережая идущий вторым «Порту» на 10 баллов.