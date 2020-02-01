Футболисты «Герты» и «Шальке» сыграли вничью в чемпионате Германии

Футболисты «Герты» и «Шальке» сыграли вничью в чемпионате Германии

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Футболисты берлинской «Герты» и гельзенкирхенского «Шальке» обошлись без забитых мячей в матче 20-го тура чемпионата Германии.