Текущие события
Футбол. Зарубежный
31.01
Ренн
Нант
32
Футбол. Зарубежный
31.01
Герта
Шальке-04
00
Футбол. Зарубежный
15:00
Гранада
Эспаньол
Футбол. Зарубежный
15:30
Лестер
Челси
Футбол. Зарубежный
17:00
Болонья
Брешиа
Футбол. Зарубежный
17:30
Боруссия Д
Унион Б
Все события
Фоторепортажи
8Косторная выиграла ЧЕ по фигурному катанию
9Погиб Коби Брайант
01:03 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Футболисты «Герты» и «Шальке» сыграли вничью в чемпионате Германии

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Футболисты берлинской «Герты» и гельзенкирхенского «Шальке» обошлись без забитых мячей в матче 20-го тура чемпионата Германии.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

Встреча, прошедшая в Берлине на олимпийском стадионе, завершилась со счетом 0:0.

«Шальке» набрал 34 очка и занимает шестую строчку в таблице бундеслиги, «Герта» (23 очка) идет на 13-м месте.

Герта
0:0
Первый тайм: 0:0
Шальке-04
Футбол, Германия, Тур 2031.01.2020, 22:30 (МСК UTC+3)Olympiastadion
Главные тренеры
Юрген КлинсманнДэвид Вагнер
Составы команд
22Руне Ярстейн
35Александр Нюбель
13Лукас Клюнтер
4Озан Кабак
17Максимилиан Миттельштедт
90+1′
5Матия Настасич
20Дедрик Боята
24Бастиан Очипка
71′
25Джордан Торунарига
6Омар Маскарель
3Пер Сильян Шельбред
11Михаэль Грегорич
16Явайро Дилросюн
18Даниэль Калиджури
18Сантьяго Аскасибар
25Амин Харит
28Доди Лукебакио
2Уэстон Маккенни
90′
15Марко Груич
63′
21Жан-Клер Тодибо
23Арне Майер
8Суат Сердар
78′
30Мариус Вольф
63′
28Алессандро Шепф
7Кшиштоф Пентек
9Бенито Раман
90′
14Рабби Матондо
Статистика
1Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
9Удары (всего)13
0Удары в створ5
0Штанги, перекладины0
3Угловые8
9Фолы9
1Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяСаша Штегеманн(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Герта
НовостиМатчиСоставСтатистика
Шальке-04
НовостиМатчиСоставСтатистика
Казахстан
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Беларусь
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Соцсети разозлила новая 'голая выходка' Волански
Кокорин объяснил свой отказ ехать в аренду в 'Сочи'
Как Смолов будет бороться в «Сельте» за ЕВРО-2020
Ученицы Тутберидзе не дали шанса Туктамышевой. Кто поедет на ЧМ?
Стало известно имя второго финалиста Australian Open
Соболев попросил не сравнивать его с Дзюбой
Василевский поборется за вторую «Везину». Но конкуренты сильны
«Барселона» договорились о переходе футболиста «Палмейраса»
Двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова подписал контракт с UFC
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь