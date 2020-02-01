Футболисты «Герты» и «Шальке» сыграли вничью в чемпионате Германии
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Футболисты берлинской «Герты» и гельзенкирхенского «Шальке» обошлись без забитых мячей в матче 20-го тура чемпионата Германии.
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Футболисты берлинской «Герты» и гельзенкирхенского «Шальке» обошлись без забитых мячей в матче 20-го тура чемпионата Германии.
Встреча, прошедшая в Берлине на олимпийском стадионе, завершилась со счетом 0:0.
«Шальке» набрал 34 очка и занимает шестую строчку в таблице бундеслиги, «Герта» (23 очка) идет на 13-м месте.
|Юрген Клинсманн
|Дэвид Вагнер
|22
|Руне Ярстейн
|35
|Александр Нюбель
|13
|Лукас Клюнтер
|4
|Озан Кабак
|17
|Максимилиан Миттельштедт
90+1′
|5
|Матия Настасич
|20
|Дедрик Боята
|24
|Бастиан Очипка
71′
|25
|Джордан Торунарига
|6
|Омар Маскарель
|3
|Пер Сильян Шельбред
|11
|Михаэль Грегорич
|16
|Явайро Дилросюн
|18
|Даниэль Калиджури
|18
|Сантьяго Аскасибар
|25
|Амин Харит
|28
|Доди Лукебакио
|2
|Уэстон Маккенни
90′
|15
|Марко Груич
63′
|21
|Жан-Клер Тодибо
|23
|Арне Майер
|8
|Суат Сердар
78′
|30
|Мариус Вольф
63′
|28
|Алессандро Шепф
|7
|Кшиштоф Пентек
|9
|Бенито Раман
90′
|14
|Рабби Матондо
|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|9
|Удары (всего)
|13
|0
|Удары в створ
|5
|0
|Штанги, перекладины
|0
|3
|Угловые
|8
|9
|Фолы
|9
|1
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Саша Штегеманн(Германия)