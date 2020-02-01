«Герта» стала лидером по тратам в зимнее трансферное окно. «Спортинг» — по доходам

В зимний трансферный период команду пополнили нападающий Кшиштоф Пёнтек за € 27 млн из «Милана», полузащитник Люка Тузар из «Лиона» за € 25 млн, оставшийся в аренде во Франции до конца сезона, вингер «Уотфорда» Доди Лукебакио за € 20 млн, форвард «РБ Лейпциг» Матеус Кунья, трансфер которого обошёлся берлинцам в € 15 млн, и опорный полузащитник «Штуттгарта» Сантьяго Аскасибар за € 11 млн, которым ранее интересовался российский ПФК ЦСКА.

На этих игроков «Герта» потратила € 78 млн, а средний возраст игроков составляет 22 года.

При этом команду покинули 8 игроков, но на них берлинцы не заработали ничего, так как 7 из них ушли в аренду, а ещё один покинул команду свободным агентом.

Второй командой по тратам в зимнее окно стал итальянский «Наполи», потративший € 65,5 млн на 10 игроков, а третьей — французский «Монако», который приобрёл 9 игроков на сумму € 62 млн.