«Астана» стартовала с поражения от чемпиона Дании на турнире «Атлантик Кап»
«Астана» проиграла датскому «Копенгагену» в первом матче международного турнира «Атлантик Кап» в Португалии, передает корреспондент Vesti.kz.
«Астана» проиграла датскому «Копенгагену» в первом матче международного турнира «Атлантик Кап» в Португалии, передает корреспондент Vesti.kz.
Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу датчан. Победный гол был забит на 3-й минуте уругвайским игроком Майклом Сантосом.
«Астана» провела матч в следующем составе: Эрич, Быстров, Шомко, Логвиненко, Малый, Постников, Перцух, Сигурьонссон (Сагнаев), Томасов (Жалмукан), Барсигян (Эбонг), Ротариу (Щеткин).
Следующую встречу северяне отыграют 4 февраля против другого датского клуба «Брондбю». Также в группу А попал шведский «Норрчепинг», который на старте турнира уступил «Брондбю» — 0:2.
В квартете В сыграют шведский «Хеккен», пражская «Славия», датский «Орхус» и норвежская «Волеренга».
Отметим, что «Копенгаген» — действующий чемпион Дании. В нынешнем сезоне команда идет на втором месте, отставая на четыре очка от «Мидтьюлланда».