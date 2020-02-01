«Астана» стартовала с поражения от чемпиона Дании на турнире «Атлантик Кап»

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу датчан. Победный гол был забит на 3-й минуте уругвайским игроком Майклом Сантосом.

«Астана» провела матч в следующем составе: Эрич, Быстров, Шомко, Логвиненко, Малый, Постников, Перцух, Сигурьонссон (Сагнаев), Томасов (Жалмукан), Барсигян (Эбонг), Ротариу (Щеткин).

Следующую встречу северяне отыграют 4 февраля против другого датского клуба «Брондбю». Также в группу А попал шведский «Норрчепинг», который на старте турнира уступил «Брондбю» — 0:2.

В квартете В сыграют шведский «Хеккен», пражская «Славия», датский «Орхус» и норвежская «Волеренга».