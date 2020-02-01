«Манчестер Юнайтед» арендовал футболиста «Шанхай Шеньхуа» Игало
ТАСС, 1 февраля. Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» взял в аренду нигерийского нападающего китайского «Шанхай Шеньхуа» Одиона Игало. Об этом сообщает
ТАСС, 1 февраля. Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» взял в аренду нигерийского нападающего китайского «Шанхай Шеньхуа» Одиона Игало. Об этом сообщает
Аренда 30-летнего форварда рассчитана до конца сезона, соглашение было подписано в последний день трансферного окна. С 2014 по 2017 год он выступал в чемпионате Англии за «Уотфорд». В составе команды Игало провел 100 матчей во всех турнирах, забил 40 мячей и сделал 11 голевых передач.
«Одион — опытный игрок, он даст нам возможность варьировать действия в нападении. Отличный парень и большой профессионал, который постарается сделать как можно больше за отведенное ему здесь время», — сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер.
Игало, помимо названных ранее клубов, выступал за норвежский «Лин», итальянские команды «Чезена» и «Удинезе», испанскую «Гранаду» и китайский «Чянчунь Ятай». В составе сборной Нигерии он провел 35 матчей и забил 16 мячей.
«Манчестер Юнайтед» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии. Клуб набрал 34 очка в 24 матчах и отстает «Челси», замыкающего зону Лиги чемпионов, на шесть баллов.