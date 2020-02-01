«Иртыш» купил защитника у российского клуба

27-летний Почивалин — воспитанник подмосковного футбола и выпускник УОР № 5. Начинал профессиональную карьеру в молодежном составе самарских «Крыльев Советов», после чего выступал в «Рязани», пензенском «Зените», «Нефтехимике» и «Балтике». Прошлый сезон провел в «Сочи» и помог команде выйти в премьер-лигу, оказавшись впоследствии в ФК «Химки» из Футбольной национальной лиги (ФНЛ).