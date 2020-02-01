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10:16 (мск), источник: Vesti.kz

«Иртыш» купил защитника у российского клуба

Российский защитник Валерий Почивалин перешел из подмосковных «Химок» в павлодарский «Иртыш», сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на Transfermarkt.

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Контракт подписан до конца года, а сумма сделки составила 71 тысячу евро.

27-летний Почивалин — воспитанник подмосковного футбола и выпускник УОР № 5. Начинал профессиональную карьеру в молодежном составе самарских «Крыльев Советов», после чего выступал в «Рязани», пензенском «Зените», «Нефтехимике» и «Балтике». Прошлый сезон провел в «Сочи» и помог команде выйти в премьер-лигу, оказавшись впоследствии в ФК «Химки» из Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Ранее «Иртыш» подписал Серикбола Капанова («Экибастуз»), Сергея Черника (БАТЭ), Пабло Подио («Злин»), Бояна Санковича («Уйпешт»), Марко Томича («Жальгирис»), Левана Куталию («Динамо», Тбилиси), Максима Житнева («Томь»), Тимура Байжанова («Окжетпес»).

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