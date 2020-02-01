«Иртыш» купил защитника у российского клуба
Российский защитник Валерий Почивалин перешел из подмосковных «Химок» в павлодарский «Иртыш», сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на Transfermarkt.
Российский защитник Валерий Почивалин перешел из подмосковных «Химок» в павлодарский «Иртыш», сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на Transfermarkt.
Контракт подписан до конца года, а сумма сделки составила 71 тысячу евро.
27-летний Почивалин — воспитанник подмосковного футбола и выпускник УОР № 5. Начинал профессиональную карьеру в молодежном составе самарских «Крыльев Советов», после чего выступал в «Рязани», пензенском «Зените», «Нефтехимике» и «Балтике». Прошлый сезон провел в «Сочи» и помог команде выйти в
Ранее «Иртыш» подписал Серикбола Капанова («Экибастуз»), Сергея Черника (БАТЭ), Пабло Подио («Злин»), Бояна Санковича («Уйпешт»), Марко Томича («Жальгирис»), Левана Куталию («Динамо», Тбилиси), Максима Житнева («Томь»), Тимура Байжанова («Окжетпес»).