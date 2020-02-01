Игрок европейской сборной стоимостью миллион евро выбрал клуб в КПЛ

Ожидается, что он присоединится к команде на сборе в Турции. Контракт 27-летний вингер подпишет на два года.

Последним клубом Закарича был румынский «КСУ Крайова», в который он перешел в октябре, подписав четырехлетний контракт, но в январе получил статус свободного агента.

В своей карьере также выступал за боснийские «Широки Бриег», «Зриньски», «Железничар», хорватские «Славен», «Локомотив» из Загреба, сербский «Партизан».

Также играл за юношескую и молодежную сборные своей страны, а с 2014 года начал привлекаться в национальную команду, проведя за нее 11 игр.