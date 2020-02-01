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10:29 (мск), источник: Vesti.kz

Игрок европейской сборной стоимостью миллион евро выбрал клуб в КПЛ

Футболист сборной Боснии и Герцеговины Горан Закарич в ближайшее время перейдет в «Тобол», сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Ожидается, что он присоединится к команде на сборе в Турции. Контракт 27-летний вингер подпишет на два года.

Последним клубом Закарича был румынский «КСУ Крайова», в который он перешел в октябре, подписав четырехлетний контракт, но в январе получил статус свободного агента.

В своей карьере также выступал за боснийские «Широки Бриег», «Зриньски», «Железничар», хорватские «Славен», «Локомотив» из Загреба, сербский «Партизан».

Также играл за юношескую и молодежную сборные своей страны, а с 2014 года начал привлекаться в национальную команду, проведя за нее 11 игр.

Рыночная стоимость Закарича, по данным Transfermarkt, составляет миллион евро.

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