Билек прокомментировал поражение «Астаны» на старте турнира «Атлантик Кап»

Источник: AP 2020

«Астана» стартовала с поражения от чемпиона Дании на турнире «Атлантик Кап».

— «Копенгаген» — очень сильная команда, которая вышла в 1/16 финала Лиги Европы. Датчанам уже через две недели стартовать в чемпионате, мы же только 14 дней назад вышли из отпуска, именно такой срок мы работаем вместе. Мы понимали, что нас ждет очень тяжелый матч, так в итоге и вышло. Тем не менее я доволен действиями своих футболистов, команда сыграла компактно в обороне. Этот матч стал для нас очень хорошей тренировкой для использования новой тактической схемы в боевых условиях, — рассказал Билек.

— В группе предстоит еще матч против «Брондбю». Что ждете от этой игры?

— Действительно, через три дня у нас игра против еще одного сильного соперника, который также находится в стадии завершения подготовки к сезону. Надеюсь, что к этой игре смогут восстановиться футболисты, пропустившие матч против «Копенгагена» из-за проблем со здоровьем.

— Новичок команды Макс Эбонг сыграл на новой позиции — слева в атаке. Будет ли он дальше наигрываться там или вернется на свою позицию в центре поля?

— Я хотел посмотреть его на этой позиции, дав сыграть 25 минут. Но думаю, что в дальнейшем Макс будет действовать в центре поля. У него есть хорошие качества, он показывает хорошее движение на этой позиции. Мне нравится его игра, но дальше все будет зависеть от него и его работы.

— В матче против «Копенгагена» игровое время получил очередной молодой воспитанник клуба Султан Сагнаев. Остались ли вы довольны его игрой?