«Актобе» проиграл разгромно в Турции
Футболисты «Актобе» потерпели поражение от македонского «Силекса» на сборах в Турции, передает корреспондент Vesti.kz.
Футболисты «Актобе» потерпели поражение от македонского «Силекса» на сборах в Турции, передает корреспондент Vesti.kz.
Игра завершилась со счетом 0:3. За казахстанский клуб в этой встрече выходили Мухамбет Тамабай, Улыкбек Сырлыбаев, Евгений Чернышов, Нурбол Жумашев, Асыл Бериков, Алишер Назаров, Алишер Ажимов, Адильхан Танжариков, Рустам Сахибов, Есен Жасанов, Абылайхан Унгарбаев;.
Следующий товарищеский матч «Актобе» сыграет против сербской «Црвены Звезды». Встреча состоится 6 февраля.
Напомним, что в 2019 году «Актобе» вылетел из