«Актобе» проиграл разгромно в Турции

Игра завершилась со счетом 0:3. За казахстанский клуб в этой встрече выходили Мухамбет Тамабай, Улыкбек Сырлыбаев, Евгений Чернышов, Нурбол Жумашев, Асыл Бериков, Алишер Назаров, Алишер Ажимов, Адильхан Танжариков, Рустам Сахибов, Есен Жасанов, Абылайхан Унгарбаев;.

Напомним, что в 2019 году «Актобе» вылетел из премьер-лиги и следующий сезон проведет в первой лиге.