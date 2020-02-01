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16:20 (мск), источник: Vesti.kz

«Актобе» проиграл разгромно в Турции

Футболисты «Актобе» потерпели поражение от македонского «Силекса» на сборах в Турции, передает корреспондент Vesti.kz.

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Игра завершилась со счетом 0:3. За казахстанский клуб в этой встрече выходили Мухамбет Тамабай, Улыкбек Сырлыбаев, Евгений Чернышов, Нурбол Жумашев, Асыл Бериков, Алишер Назаров, Алишер Ажимов, Адильхан Танжариков, Рустам Сахибов, Есен Жасанов, Абылайхан Унгарбаев;.

Следующий товарищеский матч «Актобе» сыграет против сербской «Црвены Звезды». Встреча состоится 6 февраля.

Напомним, что в 2019 году «Актобе» вылетел из премьер-лиги и следующий сезон проведет в первой лиге.

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