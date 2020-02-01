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17:58 (мск), источник: Lenta.Ru

«Челси» сыграл вничью с «Лестером» благодаря дублю центрального защитника

«Лестер» на своем поле сыграл вничью с «Челси» в матче 25-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Источник: AFP 2020

Встреча прошла в субботу, 1 февраля, и завершилась со счетом 2:2. В первом тайме зрители не увидели забитых мячей. Во второй половине игры в составе лондонцев дублем отметился центральный защитник Антонио Рюдигер. У хозяев голы на свой счет записали Харви Барнс и Бен Чилвел.

После 25 туров в активе «Лестера» 49 очков, команда находится на третьем месте в турнирной таблице. У «Челси» на восемь очков меньше, клуб занимает четвертую строчку.

В следующем туре «Лестер» 14 февраля на выезде встретится с «Вулверхэмптоном». «Челси» тремя днями позже на своем поле примет «Манчестер Юнайтед».

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