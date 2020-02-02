Лэмпард потребовал у боссов «Челси» купить вратаря на замену Аррисабалаге

Источник: Reuters

Об этом сообщает COPE.

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Наставник просить руководство «синих» купить нового голкипера летним трансферным окном. Источник уверен, что игрок больше не выйдет на поле.

Напомним, что в матче 25-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с «Лестер Сити» Лэмпрад оставил испанского футболиста на скамейке запасных. Вместо него на воротах стоял Вилли Кабальеро. Встреча завершилась ничьей со счетом 2:2.

Аррисабалага перешел в «Челси» из «Атлетика» в 2018 году за €80 млн. Его контракт с «синими» истекает летом 2025 года. В этом сезоне вратарь сыграл в 24 матчах АПЛ, пропустив при этом 32 гола.

На данный момент «Челси» располагается на четвертом месте турнирной таблицы национального первенства с 41 очком.