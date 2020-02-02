Лэмпард потребовал у боссов «Челси» купить вратаря на замену Аррисабалаге
Главный тренер лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард хочет заменить вратаря команды Кепу Аррисабалагу.
Главный тренер лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард хочет заменить вратаря команды Кепу Аррисабалагу.
Об этом сообщает COPE.
Наставник просить руководство «синих» купить нового голкипера летним трансферным окном. Источник уверен, что игрок больше не выйдет на поле.
Напомним, что в матче 25-го тура Английской
Аррисабалага перешел в «Челси» из «Атлетика» в 2018 году за €80 млн. Его контракт с «синими» истекает летом 2025 года. В этом сезоне вратарь сыграл в 24 матчах АПЛ, пропустив при этом 32 гола.
На данный момент «Челси» располагается на четвертом месте турнирной таблицы национального первенства с 41 очком.