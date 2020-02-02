Текущие события
Футбол. Зарубежный
14:00
Леганес
Реал Сосьедад
Футбол. Зарубежный
14:30
Ювентус
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
16:00
Эйбар
Бетис
Футбол. Зарубежный
17:00
Бернли
Арсенал
Футбол. Зарубежный
17:00
Ницца
Лион
Футбол. Зарубежный
17:00
Аталанта
Дженоа
Футбол. Зарубежный
17:00
Милан
Верона
Футбол. Зарубежный
17:00
Лацио
СПАЛ
Футбол. Зарубежный
17:30
Кельн
Фрайбург
Футбол. Зарубежный
18:00
Атлетик
Хетафе
Футбол. Зарубежный
19:00
Метц
Сент-Этьен
Футбол. Зарубежный
19:30
Тоттенхэм Хотспур
Манчестер Сити
Футбол. Зарубежный
1.02
Валенсия
Сельта
10
Футбол. Зарубежный
20:00
Падерборн
Вольфсбург
Футбол. Зарубежный
20:00
Лечче
Торино
Футбол. Зарубежный
1.02
Сассуоло
Рома
42
Футбол. Зарубежный
20:30
Севилья
Алавес
Футбол. Зарубежный
20:30
Вильярреал
Осасуна
Футбол. Зарубежный
1.02
Ним
Монако
31
Футбол. Зарубежный
1.02
Дижон
Брест
30
Футбол. Зарубежный
1.02
Анже
Реймс
14
Футбол. Зарубежный
1.02
Амьен
Тулуза
00
Футбол. Зарубежный
1.02
Страсбур
Лилль
12
Футбол. Зарубежный
1.02
Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон Уондерерс
00
Футбол. Зарубежный
1.02
РБ Лейпциг
Боруссия М
22
Футбол. Зарубежный
1.02
Мальорка
Вальядолид
01
Футбол. Зарубежный
1.02
Кальяри
Парма
22
Футбол. Зарубежный
1.02
ПСЖ
Монпелье
50
Все события
Фоторепортажи
19Синицина и Кацалапов стали чемпионами Европы!
21Как в Москве встретили молодежную сборную России
09:09 (мск), источник: Газета.Ру

Лэмпард потребовал у боссов «Челси» купить вратаря на замену Аррисабалаге

Главный тренер лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард хочет заменить вратаря команды Кепу Аррисабалагу.

Наверх
Источник: Reuters

Об этом сообщает COPE.

Читайте также
Жиру не покинет «Челси» в зимнее трансферное окно

Наставник просить руководство «синих» купить нового голкипера летним трансферным окном. Источник уверен, что игрок больше не выйдет на поле.

Напомним, что в матче 25-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с «Лестер Сити» Лэмпрад оставил испанского футболиста на скамейке запасных. Вместо него на воротах стоял Вилли Кабальеро. Встреча завершилась ничьей со счетом 2:2.

Аррисабалага перешел в «Челси» из «Атлетика» в 2018 году за €80 млн. Его контракт с «синими» истекает летом 2025 года. В этом сезоне вратарь сыграл в 24 матчах АПЛ, пропустив при этом 32 гола.

На данный момент «Челси» располагается на четвертом месте турнирной таблицы национального первенства с 41 очком.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Челси
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Названа зарплата Медведева на новой работе
В Москве подтвердили случай заболевания коронавирусом
Тедеско взял реванш. «Спартак» лихо провел первый матч в году
Зидан обошёл Моуринью по количеству побед среди тренеров «Реала»
Нурмагомедову предложили 100 млн долларов за бой с Мэйуэзером
Кто больше всех потратил на трансферы этой зимой? Отвечаем
«Федору надо окрепнуть». Гинер — о ЦСКА, Чалове и Слуцком
Глава UFC обозначил сроки боя-реванша Нурмагомедова и Макгрегора
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь