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09:03 (мск), источник: Чемпионат.com

Зидан обошёл Моуринью по количеству побед среди тренеров «Реала» и вышел на третье место

Победа над «Атлетико» в матча 22-го тура чемпионата Испании (1:0) стала 129-й для Зинедина Зидана в качестве тренера мадридского «Реала».

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Источник: Reuters

Французский специалист вышел на третье место по этому показателю и обошёл португальца Жозе Моуринью, работавшего с «Реалом» с 2010 по 2013 год. На счету нынешнего тренера «Тоттенхэма» 128 побед.

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Первое место занимает Мигель Муньос (357), второе — Висенте дель Боске (133). Под руководством Зидана «Реал» трижды выигрывал Лигу чемпионов, дважды — клубный чемпионат мира, Суперкубок Испании и Суперкубок УЕФА и один раз праздновал триумф в чемпионате страны. На посту главного тренера мадридцев француз провёл 192 матча, процент побед составляет 67,1. Средняя результативность — 2,4 мяча за игру.

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1:0
Первый тайм: 0:0
Атлетико
Футбол, Испания, Тур 221.02.2020, 18:00 (МСК UTC+3)Santiago Bernabeu
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Зинедин ЗиданДиего Симеоне
Голы
Карим Бензема(Ферлан Менди)56′
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12Ренан Лоди
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15Стефан Савич
5Рафаэль Варан
18де Алмейда Монтейру Фелипе
66′
23Ферлан Менди
83′
24Шиме Врсалько
80′
10Лука Модрич
8Ньигес Сауль
14Каземиру
88′
14Маркос Льоренте
15Федерико Вальверде
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45′
34Серхио Камельо
17Лукас Васкес
9Альваро Мората
50′
22Франсиско Роман Иско
45′
11Тома Лемар
25Винисиус Жуниор
20Виктор Мачин Перес Витоло
71′
21Янник Феррейра-Карраско
Статистика
2Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
16Удары (всего)4
5Удары в створ1
0Штанги, перекладины0
5Угловые6
18Фолы11
0Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяХавьер Эстрада Фернандес(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
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