Зидан обошёл Моуринью по количеству побед среди тренеров «Реала» и вышел на третье место
Победа над «Атлетико» в матча 22-го тура чемпионата Испании (1:0) стала 129-й для Зинедина Зидана в качестве тренера мадридского «Реала».
Победа над «Атлетико» в матча 22-го тура чемпионата Испании (1:0) стала 129-й для Зинедина Зидана в качестве тренера мадридского «Реала».
Французский специалист вышел на третье место по этому показателю и обошёл португальца Жозе Моуринью, работавшего с «Реалом» с 2010 по 2013 год. На счету нынешнего тренера «Тоттенхэма» 128 побед.
Первое место занимает Мигель Муньос (357), второе — Висенте дель Боске (133). Под руководством Зидана «Реал» трижды выигрывал Лигу чемпионов, дважды — клубный чемпионат мира, Суперкубок Испании и Суперкубок УЕФА и один раз праздновал триумф в чемпионате страны. На посту главного тренера мадридцев француз провёл 192 матча, процент побед составляет 67,1. Средняя результативность — 2,4 мяча за игру.
|Зинедин Зидан
|Диего Симеоне
|Карим Бензема(Ферлан Менди)
|56′
|13
|Тибо Куртуа
|13
|Ян Облак
|2
|Даниэль Карвахаль
|12
|Ренан Лоди
|4
|Серхио Рамос
|15
|Стефан Савич
|5
|Рафаэль Варан
|18
|де Алмейда Монтейру Фелипе
66′
|23
|Ферлан Менди
83′
|24
|Шиме Врсалько
80′
|10
|Лука Модрич
|8
|Ньигес Сауль
|14
|Каземиру
88′
|14
|Маркос Льоренте
|15
|Федерико Вальверде
|10
|Анхель Корреа
|9
|Карим Бензема
|5
|Томас Партей
74′
|8
|Тони Кроос
45′
|34
|Серхио Камельо
|17
|Лукас Васкес
|9
|Альваро Мората
50′
|22
|Франсиско Роман Иско
45′
|11
|Тома Лемар
|25
|Винисиус Жуниор
|20
|Виктор Мачин Перес Витоло
71′
|21
|Янник Феррейра-Карраско
|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|16
|Удары (всего)
|4
|5
|Удары в створ
|1
|0
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|6
|18
|Фолы
|11
|0
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Хавьер Эстрада Фернандес(Испания)