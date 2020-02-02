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10:53 (мск), источник: Vesti.kz

«Чувствую себя как дома». Исламхан рассказал о переходе в клуб из ОАЭ после просмотра в «Зените» и планах на азиатскую ЛЧ

Полузащитник эмиратского «Аль-Айна» и национальной сборной Казахстана Бауыржан Исламхан прокомментировал победу в матче чемпионата ОАЭ над командой «Аль-Васл» (5:0), сообщает KazFootball.kz.

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Источник: РИА "Новости"

Напомним, в дебютной для себя игре казахстанец отметился голевой передачей. Он рассказал, почему выбрал именно этот клуб.

— Чувствую себя как дома. Спасибо команде, тренерскому штабу, руководству клуба, которые меня пригласили. Я рад здесь оказаться. Хочу поздравить команду с победой. Самое главное, что выиграли. Мы будем стараться играть еще лучше, прибавлять с каждым днем.

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— Почему ты выбрал именно «Аль-Айн»?

— Сначала я был на сборах с «Зенитом», затем мне позвонили из клуба и за пару дней я принял решение. Команда очень хорошая, много раз были чемпионами. Хочу попробовать себя в азиатской Лиге чемпионов, нас ждут хорошие игры. Буду доказывать, играть лучше. Самое главное, чтобы команда всегда побеждала.

— У тебя контракт всего на пять месяцев. Успеешь ли ты за это время сыграться с командой, чтобы быть готовым к Лиге чемпионов?

— Меня приняли хорошо, все поддерживают. А все остальное — это уже мое дело: тренироваться, прибавлять в каждой игре. В эти пять месяцев у нас много игр. Будем стараться.

Напомним, о подписании Исламхана «Аль-Айн» объявил 31 января. Он вошел в десятку самых дорогих игроков чемпионата ОАЭ.

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