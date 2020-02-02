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11:01 (мск), источник: БЕЛТА

Первый турнир памяти Валентина Белькевича стартует в Минске

2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В минском футбольном манеже сегодня стартует первый турнир памяти известного белорусского футболиста Валентина Белькевича, в котором выступят 8 юношеских команд (U-16), сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Торжественное открытие соревнований начнется в 14.40, а затем на поле выйдут юные футболисты минского и брестского «Динамо».

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Остальные поединки стартового тура пройдут на следующей неделе: 7 февраля футболисты «Гомеля» сыграют с командой академии АБФФ, 8 февраля гродненский «Неман» встретится с борисовским БАТЭ, а воспитанники школы солигорского «Шахтера» будут соперничать со сверстниками из «Минска».

Матчи турнира, который завершится 21 марта, пройдут в футбольных манежах Минска, Бреста, Гродно и Гомеля.

Валентин Белькевич является одним из самых ярких игроков в суверенной истории белорусского футбола. Свою профессиональную карьеру он начал в родном минском «Динамо», в составе которого стал пятикратным чемпионом Беларуси. Затем он перешел в киевское «Динамо», где завоевал 8 титулов чемпиона Украины, играл в полуфинале Лиги чемпионов. В составе национальной сборной Беларуси провел 56 матчей, забив 10 мячей. В августе 2014 года в возрасте 41 года Валентин Белькевич безвременно ушел из жизни.

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