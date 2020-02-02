Первый турнир памяти Валентина Белькевича стартует в Минске

В России за Шкурина якобы дают 1,5 млн евро. Наши молодые нападающие часто уезжают за границу (за хорошие деньги), но мало кто заиграл

Остальные поединки стартового тура пройдут на следующей неделе: 7 февраля футболисты «Гомеля» сыграют с командой академии АБФФ, 8 февраля гродненский «Неман» встретится с борисовским БАТЭ, а воспитанники школы солигорского «Шахтера» будут соперничать со сверстниками из «Минска».

Валентин Белькевич является одним из самых ярких игроков в суверенной истории белорусского футбола. Свою профессиональную карьеру он начал в родном минском «Динамо», в составе которого стал пятикратным чемпионом Беларуси. Затем он перешел в киевское «Динамо», где завоевал 8 титулов чемпиона Украины, играл в полуфинале Лиги чемпионов. В составе национальной сборной Беларуси провел 56 матчей, забив 10 мячей. В августе 2014 года в возрасте 41 года Валентин Белькевич безвременно ушел из жизни.