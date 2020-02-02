«Тренер в него влюблен»: как Смолов дебютировал в Испании

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22-й тур испанской Примеры, безусловно, по-настоящему ознаменован лишь одним событием — мадридским дерби, в котором «Реал» в итоге взял верх над «Атлетико». Однако особое внимание было обращено и на совершенно другую встречу, которая состоялась уже после исторического противостояния «сливочных» с «матрасниками».

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На стадионе «Месталья» в Валенсии местный клуб принимал «Сельту». Формально противостояние двух команд могло получить российский окрас — за «Валенсию» выступает хавбек сборной России Денис Черышев, ко вторым же накануне закрытия зимнего трансферного окна присоединился Федор Смолов из московского «Локомотива». Однако встретиться двум старым знакомым было не суждено: Черышев по-прежнему находится в лазарете у «летучих мышей» и восстанавливается после очередного мышечного повреждения задней поверхности бедра. За игрой своей команды он наблюдал только с трибун стадиона.

Что касается Смолова, то уже за сутки до матча стало известно, что Федор поедет в Валенсию вместе со своей новой командой, а чуть позднее — что будет включен в заявку на игру.

И это особенно примечательно, учитывая тот факт, что медицинское обследование российский форвард в Виго прошел только 31 января и не успел провести еще ни одной тренировки с новым клубом.

То есть своих нынешних партнеров по команде он едва ли знает в лицо, да и физическая форма футболиста далека от оптимальной: из отпуска Смолов, как и остальные игроки «Локомотива», вышел только 13 декабря и успел пройти лишь один двухнедельный тренировочный сбор (что примечательно — в испанской Малаге).

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Впрочем, в заявку на матч с «Валенсией» Смолов хоть и был включен, но в стартовый состав ожидаемо не попал.

Главный тренер «кельтов» Оскар Гарсия изначально выбрал на гостевую встречу оборонительную схему 3−5−2, где пару нападающих составили Габриэль Фернандес и Яго Аспас. Ожидаемо старт матча прошел под диктовку хозяев. Уже на второй минуте «Валенсия» могла открыть счет: в ходе опасной контратаки Ферран Торрес на дриблинге обошел защитника и сделал пас на Даниэля Васса, однако с ударом датчанина в ближний угол ворот справился голкипер «Сельты» Рубен.

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После этого опасного момента валенсийцы полностью взяли мяч под свой контроль и комбинировали на чужой половине поля. Гостям же приходилось рассчитывать только на редкие контратаки, но соорудить что-либо из них не вышло. У «Сельты» если кто и выделялся на половине поля соперника, так только Аспас. Похожая картина продолжалась практически весь первый тайм, хотя к перерыву гости из Виго все-таки смогли отодвинуть игру от своей штрафной и даже провели несколько позиционных атак, которые, впрочем, завершались стандартными подачами с флангов в штрафную.

Второй тайм оказался еще более блеклым и скучным, чем первые 45 минут встречи. Особенно это касалось «Валенсии», которая вообще перестала создавать что-либо, даже не доходя до чужой штрафной площади. Это, конечно, было на руку «Сельте», которая приехала на «Месталью» в ранге аутсайдера с простой целью не проиграть, но совершенно не в интересах хозяев, борющихся за место в Лиге чемпионов. В итоге главный тренер «летучих мышей» Альберт Селадес был вынужден внести изменения в рядах своей команды, и одно из них оказалось результативным: еще в дебюте второго тайма на поле вместо Алессандро Флоренци, дебютировавшего за «Валенсию» после неожиданного трансфера из итальянской «Ромы», на поле вышел нападающий Родриго.

Испанец в одном из эпизодов подкараулил ошибку защитников «Сельты» в чужой штрафной, зацепился за мяч и сделал скидку на Карлоса Солера. Тот же мощно пробил в касание и попал в ближний угол. Рубен выручить не смог.

Спасать «Сельту» сразу же после гола на 78-й минуте встречи вышел Федор Смолов.

Российский нападающий заменил ничем не запомнившегося Фернандеса и был включен в пару к Аспасу.

Очевидно, что игрового времени для ключевых действий у Федора было мало. А точнее — его вообще по сути не было. К тому же стоит отметить и отсутствие практики за последние практически два месяца. Впрочем, даже для своей нынешней формы российский форвард показался достаточно активным. За неполные 16 минут, которые Смолов провел на поле, он успел отметиться лишь несколькими открываниями в чужой штрафной, а также некоторыми комбинациями со своими новыми партнерами. Одна из них получилась, к слову, потенциально голевой.

Рафинья прошел с мячом церез центр и отпасовал на выдвинувшегося с левого края Смолова. Федор передачу обработал и мгновенно прострелил на Аспаса, при этом продолжая движение к чужой штрафной. Испанский форвард забегание нового партнера заметил и сделал на него тонкий и точный пас. Смолов получил мяч в хорошей позиции и даже попытался пробить, но удар россиянина был заблокирован защитниками.

Уже в компенсированное время новая «девятка» «Сельты» заработал опасный «стандарт»: получив мяч у линии штрафной, Федор грамотно поставил корпус и заставил соперника сфолить. Правда, удар со штрафного у Аспаса толком не получился — мяч пошел точно в створ ворот, но крайне слабо, и голкипер «Валенсии» легко забрал его, после чего и прозвучал финальный свисток.

Несмотря на то, что Смолов провел совсем немного времени и запомнился лишь, пожалуй, только в этих двух эпизодах, болельщики все-таки смогли сделать несколько выводов по игре россиянина.

Вот что, например, пишут фанаты «Сельты» в Twitter:

«Возможно, нужно вернуться к прошлогодней схеме 4−3−3. Так будет больше вариаций в атаке. Понравилась связка Смолова с Аспасом. Надеюсь, что они сыграются и приведут нас к нужной цели», — написал пользователь с никнеймом nicolider28.

«Но и сегодняшняя схема может работать прекрасно. Если Смолов быстро адаптируется и найдет общий язык с Яго, то все будет отлично», — ответил AchillesCry_.

«Смолов еще проявит себя. Он мотивирован на это. Пока что он явно лучше Сантьяго Мины, который, впрочем, плохо сочетается с Аспасом, играя не на своей позиции», — заявил Guillefb98.

«Смолову нужно больше времени, чтобы он сумел по-настоящему проявить себя. Хотя стоит отметить, что статистика у него весьма неубедительная», — подчеркнул El_Meli 78 .

Дебют Смолова в «Сельте» оценили и журналисты. Например, газета Faro de Vigo также сделала акцент на отсутствие у Федора игрового тонуса, связанного с зимним перерывом в российском футболе. При этом, как утверждают авторы, форвард проявил себя неплохо.

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«Смолов не провел ни минуты с новыми товарищами по команде, но он уже успел дебютировать за “Сельту”. Это не может не удивлять в свете того, как сложно адаптироваться и к клубу, и к новому чемпионату. Очевидно, что Гарсия выпустил Смолова вынужденно, ведь нужно было отыгрываться. Федор сделал всего несколько касаний мяча, но сделал это со смыслом. И это при том, что он не тренировался ни минуты», — написано в заметке.

А вот еще одно испанское издание Moiceleste, которое также специализируется именно на выступлениях «Сельты», подчеркнуло, что главный тренер команды очень доволен российским форвардом.

«Хоть он и провел не так много времени на поле, но показал, что может составить классную связку с Аспасом. С другими игроками он пока еще никак не взаимодействовал, но есть уверенность, что на адаптацию уйдет немного времени. Гарсия давно следил за Смоловым. Комментатор матча даже подчеркнул, что главный тренер “Сельты” влюблен в Смолова, в его игру», — утверждается в отчете.

После 22-го тура «Сельта» располагается на 18-м месте в турнирной таблице Примеры и находится в зоне вылета. В активе команды из Виго 17 очков.