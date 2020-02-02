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11:55 (мск), источник: Газета.Ру

Защитник «Ливерпуля» Ван Дейк может стать игроком «Ювентуса»

Защитник «Ливерпуля» Вирджил Ван Дейк может перейти в туринский «Ювентус», сообщает SunSport.

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Источник: AP 2020

По информации источника, итальянская команда готова заплатить за трансфер защитника £150 млн (€180 млн).

В 2019 году в составе «Ливерпуля» защитник стал обладателем трофеев Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира. На сегодняшний момент подопечные Юргена Клоппа с большим отрывом лидируют в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ).

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