Защитник «Ливерпуля» Ван Дейк может стать игроком «Ювентуса»
Защитник «Ливерпуля» Вирджил Ван Дейк может перейти в туринский «Ювентус», сообщает SunSport.
Защитник «Ливерпуля» Вирджил Ван Дейк может перейти в туринский «Ювентус», сообщает SunSport.
По информации источника, итальянская команда готова заплатить за трансфер защитника £150 млн (€180 млн).
В 2019 году в составе «Ливерпуля» защитник стал обладателем трофеев Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира. На сегодняшний момент подопечные Юргена Клоппа с большим отрывом лидируют в турнирной таблице Английской