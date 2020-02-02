Защитник «Ливерпуля» Ван Дейк может стать игроком «Ювентуса»

В 2019 году в составе «Ливерпуля» защитник стал обладателем трофеев Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира. На сегодняшний момент подопечные Юргена Клоппа с большим отрывом лидируют в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ).