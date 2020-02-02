Текущие события
Футбол. Зарубежный
16:00
Эйбар
Бетис
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Ювентус
Фиорентина
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Леганес
Реал Сосьедад
11
Футбол. Зарубежный
17:00
Бернли
Арсенал
Футбол. Зарубежный
17:00
Ницца
Лион
Футбол. Зарубежный
17:00
Аталанта
Дженоа
Футбол. Зарубежный
17:00
Милан
Верона
Футбол. Зарубежный
17:00
Лацио
СПАЛ
Футбол. Зарубежный
17:30
Кельн
Фрайбург
Футбол. Зарубежный
18:00
Атлетик
Хетафе
Футбол. Зарубежный
19:00
Метц
Сент-Этьен
Футбол. Зарубежный
19:30
Тоттенхэм Хотспур
Манчестер Сити
Футбол. Зарубежный
20:00
Падерборн
Вольфсбург
Футбол. Зарубежный
20:00
Лечче
Торино
Футбол. Зарубежный
20:30
Севилья
Алавес
Футбол. Зарубежный
20:30
Вильярреал
Осасуна
Футбол. Зарубежный
22:45
Удинезе
Интер
Футбол. Зарубежный
23:00
Бордо
Марсель
Футбол. Зарубежный
23:00
Барселона
Леванте
Все события
Фоторепортажи
8Косторная выиграла ЧЕ по фигурному катанию
11Сборная России стала серебряным призером МЧМ
11:41 (мск), источник: Vesti.kz

Вратарь «Кайрата» близок к переходу в стан участника Лиги Европы

Голкипер алматинского «Кайрата» Владимир Плотников получил предложение от шымкентского «Ордабасы», сообщает корреспондент Vesti.kz. В его переходе лично заинтересован главный тренер Кахабер Цхададзе, работавший с опытным вратарем в алматинском клубе.

Наверх

Плотников уже получил приглашение на сбор, который проходит в Турции. Если стороны договорятся по всем вопросам, то о переходе может быть объявлено уже в ближайшие дни.

Добавим, что шымкентцы в текущем году выступят в квалификации Лиги Европы, благодаря занятому третьему месту в КПЛ-2019.

Читайте также
У «Кайрата» оказался самый дорогой список ушедших из КПЛ футболистов

Ранее вратаря сборной Казахстана рассматривали в качестве усиления ряд клубов КПЛ, в числе которых «Иртыш», «Кызыл-Жар СК» и «Шахтер», однако Плотников предпочел остаться в «Кайрате», где на него рассчитывают. Теперь же Цхададзе смог уговорить голкипера изменить свое решение.

В январе «Ордабасы» предоставил шанс проявить себя на сборах молодым Игорю Трофимцу и Бекхану Шайзада, а также опытному Рамилю Нурмухаметову, однако сейчас тренерский штаб на роль первого номера рассматривает именно кандидатуру Плотникова.

В минувшем сезоне 33-летний футболист прочно утвердился в качестве второго вратаря и в КПЛ провел лишь один матч. Еще две игры Плотников провел в рамках Кубка Казахстана, в которых пропустил шесть мячей.

Несмотря на то, что Плотников является воспитанником алматинской школы футбола, первый матч в КПЛ он провел за «Тараз» в 2007 году. Также недолгое время играл за не существующий ныне клуб из южной столицы — «Алма-Ата». В «Кайрате» дебютировал в 2009 году, откуда перешел в команду первой лиги — «Цесну». В дальнейшем Плотников выступал за «Атырау» и «Жетысу», а в «Кайрат» вернулся в 2015 году.

На его счету три победы в Кубке Казахстана и две — в Суперкубке страны. Четырежды с «Кайратом» Плотников становился серебряным призером КПЛ. За сборную Казахстана дебютировал в товарищеском матче с Грузией в 2016 году. Провел за национальную команду две игры.

Читайте также
Кайрат
НовостиМатчиСоставСтатистика
Ордабасы
НовостиМатчиСоставСтатистика
Казахстан
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
"Канело" провалил переговоры с чемпионом мира в весе Головкина
«Тренер в него влюблен»: как Смолов дебютировал в Испании
Зидан обошел Моуринью по количеству побед среди тренеров «Реала»
Защитник «Ливерпуля» близок к переходу в «Ювентус»
Ассистент Клоппа в «Динамо» — интересно, но странно
Фанаты «Нью-Джерси» ругают Гусева, называя «мусором»
Лэмпард потребовал у боссов «Челси» купить вратаря
Футболист «Локомотива» избежал перелома ноги
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь