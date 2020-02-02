Вратарь «Кайрата» близок к переходу в стан участника Лиги Европы

Плотников уже получил приглашение на сбор, который проходит в Турции. Если стороны договорятся по всем вопросам, то о переходе может быть объявлено уже в ближайшие дни.

Добавим, что шымкентцы в текущем году выступят в квалификации Лиги Европы, благодаря занятому третьему месту в КПЛ-2019.

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Ранее вратаря сборной Казахстана рассматривали в качестве усиления ряд клубов КПЛ, в числе которых «Иртыш», «Кызыл-Жар СК» и «Шахтер», однако Плотников предпочел остаться в «Кайрате», где на него рассчитывают. Теперь же Цхададзе смог уговорить голкипера изменить свое решение.

В январе «Ордабасы» предоставил шанс проявить себя на сборах молодым Игорю Трофимцу и Бекхану Шайзада, а также опытному Рамилю Нурмухаметову, однако сейчас тренерский штаб на роль первого номера рассматривает именно кандидатуру Плотникова.

В минувшем сезоне 33-летний футболист прочно утвердился в качестве второго вратаря и в КПЛ провел лишь один матч. Еще две игры Плотников провел в рамках Кубка Казахстана, в которых пропустил шесть мячей.

Несмотря на то, что Плотников является воспитанником алматинской школы футбола, первый матч в КПЛ он провел за «Тараз» в 2007 году. Также недолгое время играл за не существующий ныне клуб из южной столицы — «Алма-Ата». В «Кайрате» дебютировал в 2009 году, откуда перешел в команду первой лиги — «Цесну». В дальнейшем Плотников выступал за «Атырау» и «Жетысу», а в «Кайрат» вернулся в 2015 году.