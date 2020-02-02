Экс-вратарь сборной Казахстана прошел просмотр в клубе из Турции, но вернется в КПЛ

Отарбаев смог произвести впечатление на тренерский штаб одного из старейших клубов Турции, однако оформить переход обе стороны не успели. Трансферное окно в Европе закрылось в ночь с 31 января на 1 февраля.

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Отметим, что в первой лиге Турции казахстанские футболисты не считаются легионерами.

«Истанбулспор» предложил Отарбаеву контракт, однако заявить вратаря клуб сможет только в новом сезоне. Казахстанский голкипер отказался и теперь возвращается на родину. В настоящее время он ищет варианты трудоустройства в клубах КПЛ и первой лиги.

«Истанбулспор» в 1932 году завоевал «золото» чемпионата Турции. В разные годы клуб тренировали такие специалисты, как голландец Лео Бенхаккер и турок Шенол Гюнеш. В текущем сезоне первой лиги Турции «Истанбулспор» занимает 13-е место из 18 команд.