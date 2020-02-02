Бекхэм хочет убедить Гризманна перейти в «Интер Майами»
Владелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм хочет приобрести нападающего «Барселоны» Антуана Гризманна, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на L’Equipe.
Владелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм хочет приобрести нападающего «Барселоны» Антуана Гризманна, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на L’Equipe.
По информации источника, Бекхэм хочет убедить Гризманна перейти в его клуб. Зная о любви 28-летнего француза к НБА, а также о том, что он регулярно проводит отпуск в Майами, Бекхэм намерен сделать на него ставку и собирается сделать очень щедрое предложение.
Напомним, что контракт Гризманна с «Барсой» действует до июня 2024 года, а сумма его отступных составляет 800 млн евро.
В этом сезоне Гризманн провел за «Барселону» 20 матчей в Ла Лиге, забил 7 мячей и отдал 5 голевых передач.