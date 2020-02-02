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14:43 (мск), источник: Sports.Ru

Бекхэм хочет убедить Гризманна перейти в «Интер Майами»

Владелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм хочет приобрести нападающего «Барселоны» Антуана Гризманна, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на L’Equipe.

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Источник: Reuters

По информации источника, Бекхэм хочет убедить Гризманна перейти в его клуб. Зная о любви 28-летнего француза к НБА, а также о том, что он регулярно проводит отпуск в Майами, Бекхэм намерен сделать на него ставку и собирается сделать очень щедрое предложение.

Напомним, что контракт Гризманна с «Барсой» действует до июня 2024 года, а сумма его отступных составляет 800 млн евро.

В этом сезоне Гризманн провел за «Барселону» 20 матчей в Ла Лиге, забил 7 мячей и отдал 5 голевых передач.

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