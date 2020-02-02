Клуб КПЛ подписал бронзового призера европейского чемпионата

Последней его командой была греческая «Лариса». Также он в разное время играл за сербские «Ресник», «Хайдук» (Белград), «Борац» (Чачак), «Земун», «Чукарички». В составе последнего клуба становился бронзовым призером чемпионата в сезоне-2015/16.

Добавим, что Живкович уже играл в казахстанской премьер-лиге. Он выступал в составе «Атырау» (13 матчей, один ассист) и «Иртыша» (29 матчей, три гола и пять ассистов).