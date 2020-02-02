Клуб КПЛ подписал бронзового призера европейского чемпионата
Сербский защитник Стефан Живкович подписал контракт с талдыкорганским «Жетысу». Об этом сам футболист объявил на своей странице в Instagram.
Сербский защитник Стефан Живкович подписал контракт с талдыкорганским «Жетысу». Об этом сам футболист объявил на своей странице в Instagram.
«Новый клуб, новый вызов. ФК “Жетысу”», — подписал пост защитник.
Последней его командой была греческая «Лариса». Также он в разное время играл за сербские «Ресник», «Хайдук» (Белград), «Борац» (Чачак), «Земун», «Чукарички». В составе последнего клуба становился бронзовым призером чемпионата в сезоне-2015/16.
Добавим, что Живкович уже играл в казахстанской