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13:24 (мск), источник: Vesti.kz

Клуб КПЛ подписал бронзового призера европейского чемпионата

Сербский защитник Стефан Живкович подписал контракт с талдыкорганским «Жетысу». Об этом сам футболист объявил на своей странице в Instagram.

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«Новый клуб, новый вызов. ФК “Жетысу”», — подписал пост защитник.

Во время загрузки произошла ошибка.

Последней его командой была греческая «Лариса». Также он в разное время играл за сербские «Ресник», «Хайдук» (Белград), «Борац» (Чачак), «Земун», «Чукарички». В составе последнего клуба становился бронзовым призером чемпионата в сезоне-2015/16.

Добавим, что Живкович уже играл в казахстанской премьер-лиге. Он выступал в составе «Атырау» (13 матчей, один ассист) и «Иртыша» (29 матчей, три гола и пять ассистов).

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