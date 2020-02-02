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15:50 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Неймар получил карточку за издевательский финт

Нападающий «ПСЖ» Неймар по необычной причине получил желтую карточку в матче чемпионата Франции против «Монпелье» (5:0).

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фотографий
14
фотографий

Бразилец был предупрежден за издевательский финт против Жерома Бризара.

Во время загрузки произошла ошибка.

О причине карточки сообщил Преснель Кимпембе. По его словам, арбитр назвал действия унизительными.

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ПСЖ
5:0
Первый тайм: 3:0
Монпелье
Футбол, Франция, Тур 221.02.2020, 19:30 (МСК UTC+3)Parc des Princes
Главные тренеры
Томас ТухельМишель Дер Закарян
Голы
Пабло Сарабия8′
Анхель Ди Мария41′
Даниэль Конгре44′
Кильян Мбаппе57′
Левен Кюрзава65′
Составы команд
1Кейлор Навас
16Димитри Берто
17′
3Преснель Кимпембе
33′
2Арно Суке
86′
12Тома Менье
3Даниэль Конгре
20Левен Кюрзава
4Виторину Илтон
35Нианзу Куасси
8Амбруаз Ойонго
27Идрисса Гей
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38′
14Дамьен Ле Таллек
11Анхель Ди Мария
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69′
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39′64′
9Эдинсон Кавани
13Жорис Шотар
81′88′
7Кильян Мбаппе
68′
10Гаэтан Лаборд
19′
18Мауро Икарди
30Матис Карвалью
Статистика
3Желтые карточки4
0Красные карточки1
0Голевые моменты0
20Удары (всего)6
9Удары в створ2
0Штанги, перекладины0
12Угловые2
16Фолы16
3Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяЖером Бризар(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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