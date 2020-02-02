Неймар получил карточку за издевательский финт
Нападающий «ПСЖ» Неймар по необычной причине получил желтую карточку в матче чемпионата Франции против «Монпелье» (5:0).
Нападающий «ПСЖ» Неймар по необычной причине получил желтую карточку в матче чемпионата Франции против «Монпелье» (5:0).
Бразилец был предупрежден за издевательский финт против Жерома Бризара.
О причине карточки сообщил Преснель Кимпембе. По его словам, арбитр назвал действия унизительными.
|Томас Тухель
|Мишель Дер Закарян
|Пабло Сарабия
|8′
|Анхель Ди Мария
|41′
|Даниэль Конгре
|44′
|Кильян Мбаппе
|57′
|Левен Кюрзава
|65′
|1
|Кейлор Навас
|16
|Димитри Берто
17′
|3
|Преснель Кимпембе
33′
|2
|Арно Суке
86′
|12
|Тома Менье
|3
|Даниэль Конгре
|20
|Левен Кюрзава
|4
|Виторину Илтон
|35
|Нианзу Куасси
|8
|Амбруаз Ойонго
|27
|Идрисса Гей
|11
|Тежи Саванье
|10
|Неймар
38′
|14
|Дамьен Ле Таллек
|11
|Анхель Ди Мария
|9
|Энди Делор
|6
|Марко Верратти
74′
|12
|Жордан Ферри
76′
|8
|Леандро Паредес
84′
|6
|Саломон Самбия
|19
|Пабло Сарабия
69′
|25
|Флоран Молле
39′64′
|9
|Эдинсон Кавани
|13
|Жорис Шотар
81′88′
|7
|Кильян Мбаппе
68′
|10
|Гаэтан Лаборд
19′
|18
|Мауро Икарди
|30
|Матис Карвалью
|3
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|1
|0
|Голевые моменты
|0
|20
|Удары (всего)
|6
|9
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|0
|12
|Угловые
|2
|16
|Фолы
|16
|3
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Жером Бризар(Франция)