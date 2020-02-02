«Леганес» обыграл «Реал Сосьедад» в чемпионате Испании
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Футболисты «Леганеса» обыграли «Реал Сосьедад» в матче 22-го тура чемпионата Испании.
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Футболисты «Леганеса» обыграли «Реал Сосьедад» в матче 22-го тура чемпионата Испании.
Встреча, прошедшая на поле «Леганеса», который идет в зоне вылета, завершилась со счетом 2:1. Счет открыл нападающий гостей Александер Исак (20-я минута), хозяевам помог отыграться Кеннет Омеруо (49), а Оскар Родригес забил победный мяч (90+4).
«Леганес» занимает 18-е место в турнирной таблице, «Реал Сосьедад» — 7-е.
|Хавьер Агирре
|Иманол Альгвасиль
|Кеннет Омеруо(Мартин Брэйтуэйт)
|49′
|Александр Исак(Лука Сангальи)
|20′
|Оскар Родригес
|90+4′
|13
|Хуан Сориано
|1
|Алекс Ремиро
|3
|Унаи Бустинса
|2
|Хосеба Сальдуа
|4
|Кеннет Омеруо
|6
|Ариц Элустондо
|5
|Хонатан Кристиан Сильва
80′
|20
|Начо Монреаль
|12
|Чидози Авазьем
69′
|24
|Робен Ле Норман
|16
|Роберто Росалес
|5
|Игор Субельдия
39′
|6
|Роке Меса
|16
|Андер Гевара
90+3′
|8
|Хосе Луис Ресио
18′
|11
|Аднан Янузай
|24
|Кевин Родригес
72′
|7
|Кристиан Порту
61′
|18
|Гвидо Каррильо
78′
|22
|Андер Барренечеа
|17
|Хави Эрасо
58′
|23
|Лука Сангальи
57′
|19
|Айтор Руибаль
|21
|Мартин Эдегор
|7
|Мартин Брэйтуэйт
80′
|19
|Александр Исак
71′
|27
|Оскар Родригес
|9
|да Силва Виллиан Жозе
89′
|4
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|12
|Удары (всего)
|2
|5
|Удары в створ
|1
|0
|Штанги, перекладины
|0
|3
|Угловые
|1
|24
|Фолы
|19
|2
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Марио Мелеро Лопес(Испания)