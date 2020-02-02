«Леганес» обыграл «Реал Сосьедад» в чемпионате Испании

Встреча, прошедшая на поле «Леганеса», который идет в зоне вылета, завершилась со счетом 2:1. Счет открыл нападающий гостей Александер Исак (20-я минута), хозяевам помог отыграться Кеннет Омеруо (49), а Оскар Родригес забил победный мяч (90+4).