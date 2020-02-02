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16:24 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Леганес» обыграл «Реал Сосьедад» в чемпионате Испании

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Футболисты «Леганеса» обыграли «Реал Сосьедад» в матче 22-го тура чемпионата Испании.

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Источник: AP 2020

Встреча, прошедшая на поле «Леганеса», который идет в зоне вылета, завершилась со счетом 2:1. Счет открыл нападающий гостей Александер Исак (20-я минута), хозяевам помог отыграться Кеннет Омеруо (49), а Оскар Родригес забил победный мяч (90+4).

«Леганес» занимает 18-е место в турнирной таблице, «Реал Сосьедад» — 7-е.

Леганес
2:1
Первый тайм: 0:1
Реал Сосьедад
Футбол, Испания, Тур 222.02.2020, 14:00 (МСК UTC+3)Butarque
Главные тренеры
Хавьер АгирреИманол Альгвасиль
Голы
Кеннет Омеруо(Мартин Брэйтуэйт)49′
Александр Исак(Лука Сангальи)20′
Оскар Родригес90+4′
Составы команд
13Хуан Сориано
1Алекс Ремиро
3Унаи Бустинса
2Хосеба Сальдуа
4Кеннет Омеруо
6Ариц Элустондо
5Хонатан Кристиан Сильва
80′
20Начо Монреаль
12Чидози Авазьем
69′
24Робен Ле Норман
16Роберто Росалес
5Игор Субельдия
39′
6Роке Меса
16Андер Гевара
90+3′
8Хосе Луис Ресио
18′
11Аднан Янузай
24Кевин Родригес
72′
7Кристиан Порту
61′
18Гвидо Каррильо
78′
22Андер Барренечеа
17Хави Эрасо
58′
23Лука Сангальи
57′
19Айтор Руибаль
21Мартин Эдегор
7Мартин Брэйтуэйт
80′
19Александр Исак
71′
27Оскар Родригес
9да Силва Виллиан Жозе
89′
Статистика
4Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
12Удары (всего)2
5Удары в створ1
0Штанги, перекладины0
3Угловые1
24Фолы19
2Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяМарио Мелеро Лопес(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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