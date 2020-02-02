«Ювентус» разгромил «Фиорентину», Роналду оформил дубль с пенальти
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. «Ювентус» разгромил «Фиорентину» в матче 22-го тура чемпионата Италии по футболу.
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. «Ювентус» разгромил «Фиорентину» в матче 22-го тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча в Турине завершилась со счетом 3:0. Дубль оформил Криштиану Роналду, реализовавший два пенальти (40-я, 80-я минута), еще один гол забил Маттейс де Лигт (90+1).
С 54 очками «Ювентус» лидирует в чемпионате, «Фиорентина» — 14-я (25).
|Маурицио Сарри
|Джузеппе Якини
|Криштиану Роналду
|40′
|Криштиану Роналду
|80′
|Маттейс де Лигт(Пауло Дибала)
|90+1′
|1
|Войчех Щенсны
|69
|Бартломей Дронговски
|4
|Маттейс де Лигт
|3
|Игор
|12
|Алекс Сандру
|17
|Федерико Чеккерини
80′
|19
|Леонардо Бонуччи
35′
|20
|Херман Пеццела
39′
|5
|Миралем Пьянич
|29
|Далберт
|30
|Родриго Бентанкур
|24
|Марко Бенасси
|7
|Криштиану Роналду
|78
|Эрик Пульгар
|16
|Хуан Куадрадо
|25
|Федерико Кьеза
33′
|25
|Адриен Рабьо
88′
|21
|Поль Лирола
89′
|14
|Блез Матюиди
|19
|Кевин Агудело
|11
|Дуглас Коста
83′
|18
|Рашид Геззаль
50′60′
|33
|Федерико Бернардески
|28
|Душан Влахович
|21
|Гонсало Игуаин
67′
|63
|Патрик Кутроне
73′
|10
|Пауло Дибала
|11
|Риккардо Соттиль
|1
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|15
|Удары (всего)
|9
|8
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|0
|10
|Угловые
|5
|9
|Фолы
|13
|3
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Фабрицио Паскуа(Италия)