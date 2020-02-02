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18:18 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Ювентус» — первая в истории серии А команда, выигравшая 1600 матчей в лиге

В воскресенье, 2 февраля, «Ювентус» одержал победу над «Фиорентиной» (3:0) в матче 22-го тура чемпионата Италии.

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Источник: Спорт-Экспресс

Для туринцев эта победа стала 1600-й в серии А (учитывая игры в плей-офф), что является рекордом для лиги, сообщает OptaPaolo.

«Ювентус» с 54 очками занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Италии после 22 игр.

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Ювентус
3:0
Первый тайм: 1:0
Фиорентина
Футбол, Италия, Тур 222.02.2020, 14:30 (МСК UTC+3)Allianz Stadium
Главные тренеры
Маурицио СарриДжузеппе Якини
Голы
Криштиану Роналду40′
Криштиану Роналду80′
Маттейс де Лигт(Пауло Дибала)90+1′
Составы команд
1Войчех Щенсны
69Бартломей Дронговски
4Маттейс де Лигт
3Игор
12Алекс Сандру
17Федерико Чеккерини
80′
19Леонардо Бонуччи
35′
20Херман Пеццела
39′
5Миралем Пьянич
29Далберт
30Родриго Бентанкур
24Марко Бенасси
7Криштиану Роналду
78Эрик Пульгар
16Хуан Куадрадо
25Федерико Кьеза
33′
25Адриен Рабьо
88′
21Поль Лирола
89′
14Блез Матюиди
19Кевин Агудело
11Дуглас Коста
83′
18Рашид Геззаль
50′60′
33Федерико Бернардески
28Душан Влахович
21Гонсало Игуаин
67′
63Патрик Кутроне
73′
10Пауло Дибала
11Риккардо Соттиль
Статистика
1Желтые карточки4
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
15Удары (всего)9
8Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
10Угловые5
9Фолы13
3Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяФабрицио Паскуа(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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