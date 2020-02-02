Новое шоу Роналду: дубль с пенальти после VAR, повтор рекорда Трезеге и лучшая статистика в Италии
Машина.
Машина.
После поражения в Неаполе «Ювентус» раскрошил «Фиорентину» — 3:0.
Флорентийцы бились очень достойно и за 10 минут до финального свистка проигрывали в один мяч, но в концовке расклеились. В добавленное время банду Джузеппе Якини добил Де Лигт (это его второй гол за «Юве»), но до этого ее уже нокаутировал Роналду, который снова переписал рекорды Серии А.
Криш ушел с дублем: оба мяча забил с пенальти и в однин угол. Причем каждый раз Фабрицио Паскуато лично отправлялся к мониторам и просматривал эпизоды с нарушением в штрафной. Босс «Фиорентины» Рокко Коммиссо в ярости: «Судейство было отвратительным. Нельзя вот так решать исходы матчей. Победы должны добываться на поле. “Ювентус” и так силен. Ему не нужна помощь судей».
Роналду забил в девятом матче Серии А подряд. До него это удавалось другому страйкеру туринцев — Давиду Трезеге в 2005 году. Таким образом, Криш — первый за 14 лет игрок «Юве» и второй в истории, кто довел голевую серию до 9 матчей. До абсолютного рекорда нужно в 20-м туре забить «Вероне» в гостях.
В списке лучших снайперов Серии A португальца опережает только форвард «Лацио» Чиро Иммобиле. У него 23 гола в 18 матчах.
Криштиану почти не промахивается с точки: за всю карьеру он пробил 151 пенальти и не забил только 25 раз. Остальные 126 ударов заканчивались голами.
С момента перехода в «Юве» Роналду провел 50 матчей. На его счету 40 мячей (больше, чем у
За всю карьеру у Криштиану 722 мяча. Сегодня он обошел легендарного немецкого форварда Герда Мюллера по голам в официальных турнирах. Теперь Роналду занимает в списке 3-е место, уступая лишь Ромарио (734) и Пеле (767).
«Ювентус» — первый клуб Серии А, достигший отметки в 1600 побед в чемпионате.
|Маурицио Сарри
|Джузеппе Якини
|Криштиану Роналду
|40′
|Криштиану Роналду
|80′
|Маттейс де Лигт(Пауло Дибала)
|90+1′
|1
|Войчех Щенсны
|69
|Бартломей Дронговски
|4
|Маттейс де Лигт
|3
|Игор
|12
|Алекс Сандру
|17
|Федерико Чеккерини
80′
|19
|Леонардо Бонуччи
35′
|20
|Херман Пеццела
39′
|5
|Миралем Пьянич
|29
|Далберт
|30
|Родриго Бентанкур
|24
|Марко Бенасси
|7
|Криштиану Роналду
|78
|Эрик Пульгар
|16
|Хуан Куадрадо
|25
|Федерико Кьеза
33′
|25
|Адриен Рабьо
88′
|21
|Поль Лирола
89′
|14
|Блез Матюиди
|19
|Кевин Агудело
|11
|Дуглас Коста
83′
|18
|Рашид Геззаль
50′60′
|33
|Федерико Бернардески
|28
|Душан Влахович
|21
|Гонсало Игуаин
67′
|63
|Патрик Кутроне
73′
|10
|Пауло Дибала
|11
|Риккардо Соттиль
|1
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|15
|Удары (всего)
|9
|8
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|0
|10
|Угловые
|5
|9
|Фолы
|13
|3
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Фабрицио Паскуа(Италия)