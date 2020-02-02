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18:37 (мск), источник: Sport24

Новое шоу Роналду: дубль с пенальти после VAR, повтор рекорда Трезеге и лучшая статистика в Италии

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После поражения в Неаполе «Ювентус» раскрошил «Фиорентину» — 3:0.

Флорентийцы бились очень достойно и за 10 минут до финального свистка проигрывали в один мяч, но в концовке расклеились. В добавленное время банду Джузеппе Якини добил Де Лигт (это его второй гол за «Юве»), но до этого ее уже нокаутировал Роналду, который снова переписал рекорды Серии А.

Во время загрузки произошла ошибка.

Криш ушел с дублем: оба мяча забил с пенальти и в однин угол. Причем каждый раз Фабрицио Паскуато лично отправлялся к мониторам и просматривал эпизоды с нарушением в штрафной. Босс «Фиорентины» Рокко Коммиссо в ярости: «Судейство было отвратительным. Нельзя вот так решать исходы матчей. Победы должны добываться на поле. “Ювентус” и так силен. Ему не нужна помощь судей».

В 19 турах Серии А у звезды «Юве» 19 мячей. 7 — с пенальти.

Роналду забил в девятом матче Серии А подряд. До него это удавалось другому страйкеру туринцев — Давиду Трезеге в 2005 году. Таким образом, Криш — первый за 14 лет игрок «Юве» и второй в истории, кто довел голевую серию до 9 матчей. До абсолютного рекорда нужно в 20-м туре забить «Вероне» в гостях.

В списке лучших снайперов Серии A португальца опережает только форвард «Лацио» Чиро Иммобиле. У него 23 гола в 18 матчах.

Во время загрузки произошла ошибка.

Криштиану почти не промахивается с точки: за всю карьеру он пробил 151 пенальти и не забил только 25 раз. Остальные 126 ударов заканчивались голами.

С момента перехода в «Юве» Роналду провел 50 матчей. На его счету 40 мячей (больше, чем у кого-либо еще в чемпионате Италии) и 10 голевых передач.

За всю карьеру у Криштиану 722 мяча. Сегодня он обошел легендарного немецкого форварда Герда Мюллера по голам в официальных турнирах. Теперь Роналду занимает в списке 3-е место, уступая лишь Ромарио (734) и Пеле (767).

«Ювентус» — первый клуб Серии А, достигший отметки в 1600 побед в чемпионате.

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Как живет Криштиану Роналду в Турине
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Ювентус
3:0
Первый тайм: 1:0
Фиорентина
Футбол, Италия, Тур 222.02.2020, 14:30 (МСК UTC+3)Allianz Stadium
Главные тренеры
Маурицио СарриДжузеппе Якини
Голы
Криштиану Роналду40′
Криштиану Роналду80′
Маттейс де Лигт(Пауло Дибала)90+1′
Составы команд
1Войчех Щенсны
69Бартломей Дронговски
4Маттейс де Лигт
3Игор
12Алекс Сандру
17Федерико Чеккерини
80′
19Леонардо Бонуччи
35′
20Херман Пеццела
39′
5Миралем Пьянич
29Далберт
30Родриго Бентанкур
24Марко Бенасси
7Криштиану Роналду
78Эрик Пульгар
16Хуан Куадрадо
25Федерико Кьеза
33′
25Адриен Рабьо
88′
21Поль Лирола
89′
14Блез Матюиди
19Кевин Агудело
11Дуглас Коста
83′
18Рашид Геззаль
50′60′
33Федерико Бернардески
28Душан Влахович
21Гонсало Игуаин
67′
63Патрик Кутроне
73′
10Пауло Дибала
11Риккардо Соттиль
Статистика
1Желтые карточки4
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
15Удары (всего)9
8Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
10Угловые5
9Фолы13
3Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяФабрицио Паскуа(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
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  • Автогол
  • Гол с пенальти
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