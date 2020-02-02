Футболист сборной Казахстана отыграл полный матч за голландский клуб
Голландский «Хераклес», в составе которого выступает полузащитник сборной Казахстана по футболу Александр Меркель, уступил «Виллему II» в чемпионате страны.
Голландский «Хераклес», в составе которого выступает полузащитник сборной Казахстана по футболу Александр Меркель, уступил «Виллему II» в чемпионате страны.
Встреча состоялась в рамках 21-го тура и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Автором единственного гола стал защитник «Виллема II» Себастьян Хольмен, отличившийся на 26-й минуте игры.
Меркель вышел на поле в стартовом составе. Казахстанец провел на поле все 90 минут, отметившись лишь желтой карточкой.
Отметим, что для «Хераклеса» это поражение стало пятым подряд. Команда с 26 очками занимает десятую строчку. «Виллем II» (40) идет четвертым.