Футболист сборной Казахстана отыграл полный матч за голландский клуб

Встреча состоялась в рамках 21-го тура и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Автором единственного гола стал защитник «Виллема II» Себастьян Хольмен, отличившийся на 26-й минуте игры.

Меркель вышел на поле в стартовом составе. Казахстанец провел на поле все 90 минут, отметившись лишь желтой карточкой.