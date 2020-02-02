Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:45
Удинезе
Интер
Футбол. Зарубежный
23:00
Бордо
Марсель
Футбол. Зарубежный
23:00
Барселона
Леванте
Футбол. Зарубежный
20:30
Севилья
Алавес
11
Футбол. Зарубежный
20:30
Вильярреал
Осасуна
31
Футбол. Зарубежный
20:00
Падерборн
Вольфсбург
24
Футбол. Зарубежный
20:00
Лечче
Торино
40
Футбол. Зарубежный
19:30
Тоттенхэм Хотспур
Манчестер Сити
20
Футбол. Зарубежный
19:00
Метц
Сент-Этьен
31
Футбол. Зарубежный
18:00
Атлетик
Хетафе
02
Футбол. Зарубежный
17:30
Кельн
Фрайбург
40
Футбол. Зарубежный
17:00
Бернли
Арсенал
00
Футбол. Зарубежный
17:00
Ницца
Лион
21
Футбол. Зарубежный
17:00
Аталанта
Дженоа
22
Футбол. Зарубежный
17:00
Милан
Верона
11
Футбол. Зарубежный
17:00
Лацио
СПАЛ
51
Футбол. Зарубежный
16:00
Эйбар
Бетис
11
Футбол. Зарубежный
14:30
Ювентус
Фиорентина
30
Футбол. Зарубежный
14:00
Леганес
Реал Сосьедад
21
Все события
Фоторепортажи
23Пушкин и витязи, елка и драники. Звезды КХЛ в Москве
11Макгрегор за 40 секунд нокаутировал Серроне
19:48 (мск), источник: Vesti.kz

Футболист сборной Казахстана отыграл полный матч за голландский клуб

Голландский «Хераклес», в составе которого выступает полузащитник сборной Казахстана по футболу Александр Меркель, уступил «Виллему II» в чемпионате страны.

Наверх

Встреча состоялась в рамках 21-го тура и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Автором единственного гола стал защитник «Виллема II» Себастьян Хольмен, отличившийся на 26-й минуте игры.

Меркель вышел на поле в стартовом составе. Казахстанец провел на поле все 90 минут, отметившись лишь желтой карточкой.

Отметим, что для «Хераклеса» это поражение стало пятым подряд. Команда с 26 очками занимает десятую строчку. «Виллем II» (40) идет четвертым.

Хераклес
НовостиМатчиСоставСтатистика
Казахстан
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Беларусь
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Легионер с 14 результативными действиями в КПЛ-2019 перешел в стан участника Лиги Европы
Джокович — восьмикратный победитель Australian Open
«Ман Сити» пропустил после удаления и проиграл «Тоттенхэму»
СМИ: «Зенит» не отпустил Дзюбу в «Тоттенхэм»
Новое шоу Роналду: Дубль с пенальти и повтор рекорда Трезеге
5 золотых и финиш с флагом. Наш юниорский биатлон пока в топе
«Арсенал» потерял очки в игре с середняком АПЛ
«Автомобилист» вышел в плей-офф после победы ЦСКА
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь