«Иртыш» не доиграл матч с сербским клубом из-за потасовки футболистов
Контрольный матч между павлодарским «Иртышом» и сербским клубом «Раднички» был досрочно завершен, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Контрольный матч между павлодарским «Иртышом» и сербским клубом «Раднички» был досрочно завершен, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча команд состоялась в рамках
В составе «Иртыша» гол забил Леван Куталия, отличившийся на 71-й минуте с пенальти.
«Иртыш»: Сергей Черник (В) — Милош Стаменкович, Марко Томич, Рафкат Аслан, Дмитрий Шмидт — Боян Санкович, Пабло Подио, Руслан Мингазов, Карлос Фонсека (К) — Арман Нусип, Леван Куталия;.
резерв: Александр Заруцкий (В), Серикбол Капанов (В) — Руслан Есимов, Данил Кузнецов — Артем Попов, Тимур Байжанов, Арман Кенесов, Изат Кулжанов — Максим Житнев и другие игроки на просмотре.