Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Удинезе
Интер
00
Футбол. Зарубежный
23:00
Бордо
Марсель
Футбол. Зарубежный
23:00
Барселона
Леванте
Футбол. Зарубежный
20:30
Севилья
Алавес
11
Футбол. Зарубежный
20:30
Вильярреал
Осасуна
31
Футбол. Зарубежный
20:00
Падерборн
Вольфсбург
24
Футбол. Зарубежный
20:00
Лечче
Торино
40
Футбол. Зарубежный
19:30
Тоттенхэм Хотспур
Манчестер Сити
20
Футбол. Зарубежный
19:00
Метц
Сент-Этьен
31
Футбол. Зарубежный
18:00
Атлетик
Хетафе
02
Футбол. Зарубежный
17:30
Кельн
Фрайбург
40
Футбол. Зарубежный
17:00
Бернли
Арсенал
00
Футбол. Зарубежный
17:00
Ницца
Лион
21
Футбол. Зарубежный
17:00
Аталанта
Дженоа
22
Футбол. Зарубежный
17:00
Милан
Верона
11
Футбол. Зарубежный
17:00
Лацио
СПАЛ
51
Футбол. Зарубежный
16:00
Эйбар
Бетис
11
Футбол. Зарубежный
14:30
Ювентус
Фиорентина
30
Футбол. Зарубежный
14:00
Леганес
Реал Сосьедад
21
Все события
Фоторепортажи
23Пушкин и витязи, елка и драники. Звезды КХЛ в Москве
11Макгрегор за 40 секунд нокаутировал Серроне
20:01 (мск), источник: Vesti.kz

«Иртыш» не доиграл матч с сербским клубом из-за потасовки футболистов

Контрольный матч между павлодарским «Иртышом» и сербским клубом «Раднички» был досрочно завершен, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Наверх
Источник: Reuters

Встреча команд состоялась в рамках учебно-тренировочного сбора в Турции. На 80-й минуте при счете 1:1 игра была прервана из-за потасовки на поле. После небольшой паузы главный арбитр принял решение завершить матч раньше положенного времени.

В составе «Иртыша» гол забил Леван Куталия, отличившийся на 71-й минуте с пенальти.

«Иртыш»: Сергей Черник (В) — Милош Стаменкович, Марко Томич, Рафкат Аслан, Дмитрий Шмидт — Боян Санкович, Пабло Подио, Руслан Мингазов, Карлос Фонсека (К) — Арман Нусип, Леван Куталия;.

резерв: Александр Заруцкий (В), Серикбол Капанов (В) — Руслан Есимов, Данил Кузнецов — Артем Попов, Тимур Байжанов, Арман Кенесов, Изат Кулжанов — Максим Житнев и другие игроки на просмотре.

Иртыш П
НовостиМатчиСоставСтатистика
Раднички Н
НовостиМатчиСоставСтатистика
Казахстан
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Беларусь
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Легионер с 14 результативными действиями в КПЛ-2019 перешел в стан участника Лиги Европы
Джокович — восьмикратный победитель Australian Open
«Ман Сити» пропустил после удаления и проиграл «Тоттенхэму»
СМИ: «Зенит» не отпустил Дзюбу в «Тоттенхэм»
Новое шоу Роналду: Дубль с пенальти и повтор рекорда Трезеге
5 золотых и финиш с флагом. Наш юниорский биатлон пока в топе
«Арсенал» потерял очки в игре с середняком АПЛ
«Автомобилист» вышел в плей-офф после победы ЦСКА
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь