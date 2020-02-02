Роналду вышел на третье место по количеству голов в официальных матчах в истории футбола

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В воскресенье 34-летний португалец, которому в среду исполнится 35 лет, сделал дубль в домашнем матче против «Фиорентины» (3:0) в 22-м туре чемпионата Италии. Второй мяч стал для Роналду 50-м, забитым в составе «Ювентуса».

Роналду забил свой 721-й и 722-й голы в матче против «Фиорентины», благодаря чему опередил Мюллера (720) и вышел на третье место.

Лидирует бразилец Пеле (767), вторым идет его соотечественник Ромарио (734).

Аргентинский форвард испанской «Барселоны» Лионель Месси, которому сейчас 32 года, идет шестым (705), на пятой строчке расположился венгерский нападающий Ференц Пушкаш (706).

16 фотографий 16 фотографий 16 фотографий Главные провалы и неудачи в карьере Роналду

В текущем сезоне Роналду провел 27 матчей во всех турнирах, забив 22 мяча. В таблице бомбардиров чемпионата Италии он идет вторым (19), уступая нападающему «Лацио» Чиро Иммобиле (25).

Роналду выступает за «Ювентус» с лета 2018 года, в составе клуба игрок стал чемпионом Италии (2019) и обладателем Суперкубка Италии (2018).

Ранее футболист играл за испанский «Реал» (Мадрид), английский «Манчестер Юнайтед» и португальский «Спортинг». Он является двукратным чемпионом Испании, трехкратным чемпионом Англии и пятикратным победителем Лиги чемпионов (четырежды в составе «Реала», еще один раз вместе с «Манчестер Юнайтед»), пять раз португалец становился обладателем «Золотого мяча» и четыре раза обладателем «Золотой бутсы». В составе сборной Португалии Роналду провел 164 матча, в которых забил 99 мячей (оба показателя являются рекордными для национальной команды), вместе с командой Роналду выиграл чемпионат Европы 2016 года.