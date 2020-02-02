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20:09 (мск), источник: ТАСС

Роналду вышел на третье место по количеству голов в официальных матчах в истории футбола

ТАСС, 2 февраля. Португальский форвард итальянского «Ювентуса» Криштиану Роналду обошел немца Герда Мюллера по числу голов в официальных матчах в истории футбола.

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В воскресенье 34-летний португалец, которому в среду исполнится 35 лет, сделал дубль в домашнем матче против «Фиорентины» (3:0) в 22-м туре чемпионата Италии. Второй мяч стал для Роналду 50-м, забитым в составе «Ювентуса».

Роналду забил свой 721-й и 722-й голы в матче против «Фиорентины», благодаря чему опередил Мюллера (720) и вышел на третье место.

Лидирует бразилец Пеле (767), вторым идет его соотечественник Ромарио (734).

Аргентинский форвард испанской «Барселоны» Лионель Месси, которому сейчас 32 года, идет шестым (705), на пятой строчке расположился венгерский нападающий Ференц Пушкаш (706).

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Главные провалы и неудачи в карьере Роналду

В текущем сезоне Роналду провел 27 матчей во всех турнирах, забив 22 мяча. В таблице бомбардиров чемпионата Италии он идет вторым (19), уступая нападающему «Лацио» Чиро Иммобиле (25).

Роналду выступает за «Ювентус» с лета 2018 года, в составе клуба игрок стал чемпионом Италии (2019) и обладателем Суперкубка Италии (2018).

Ранее футболист играл за испанский «Реал» (Мадрид), английский «Манчестер Юнайтед» и португальский «Спортинг». Он является двукратным чемпионом Испании, трехкратным чемпионом Англии и пятикратным победителем Лиги чемпионов (четырежды в составе «Реала», еще один раз вместе с «Манчестер Юнайтед»), пять раз португалец становился обладателем «Золотого мяча» и четыре раза обладателем «Золотой бутсы». В составе сборной Португалии Роналду провел 164 матча, в которых забил 99 мячей (оба показателя являются рекордными для национальной команды), вместе с командой Роналду выиграл чемпионат Европы 2016 года.

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Ювентус
3:0
Первый тайм: 1:0
Фиорентина
Футбол, Италия, Тур 222.02.2020, 14:30 (МСК UTC+3)Allianz Stadium
Главные тренеры
Маурицио СарриДжузеппе Якини
Голы
Криштиану Роналду40′
Криштиану Роналду80′
Маттейс де Лигт(Пауло Дибала)90+1′
Составы команд
1Войчех Щенсны
69Бартломей Дронговски
4Маттейс де Лигт
3Игор
12Алекс Сандру
17Федерико Чеккерини
80′
19Леонардо Бонуччи
35′
20Херман Пеццела
39′
5Миралем Пьянич
29Далберт
30Родриго Бентанкур
24Марко Бенасси
7Криштиану Роналду
78Эрик Пульгар
16Хуан Куадрадо
25Федерико Кьеза
33′
25Адриен Рабьо
88′
21Поль Лирола
89′
14Блез Матюиди
19Кевин Агудело
11Дуглас Коста
83′
18Рашид Геззаль
50′60′
33Федерико Бернардески
28Душан Влахович
21Гонсало Игуаин
67′
63Патрик Кутроне
73′
10Пауло Дибала
11Риккардо Соттиль
Статистика
1Желтые карточки4
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
15Удары (всего)9
8Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
10Угловые5
9Фолы13
3Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяФабрицио Паскуа(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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