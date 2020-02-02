Легионер покинул «Ордабасы» и завершил карьеру в 33 года

За «Ордабасы» 33-летний украинец выступал с 2017 года. За это время хавбек провел в составе шымкентской команды 92 матча, в которых забил пять мячей и отдал две результативные передачи.

«Дорогие друзья, близкие и болельщики! Я хочу сказать большое вам спасибо, тем, кто был рядом на поле, тренерам, которые вкладывали силы, всему персоналу, который все эти годы меня поддерживал, и лучшим болельщикам, а также моей семье, которая дала мне поддержку и силы добиваться всех поставленных целей!

До последнего момента я много думал о том, продолжить ли свою карьеру (спасибо «Ордабасы», что до последнего ждали мое решение). Сегодня, друзья, я решил вам сказать, что настал тот момент, когда я заканчиваю футбольную карьеру. Это непростой шаг, потому что есть силы продолжать бороться и добиваться результатов. За все годы карьеры я отдавал все силы и многим жертвовал для результата, и моя благодарность Всевышнему, что все возвращалось сполна.