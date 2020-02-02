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20:16 (мск), источник: Vesti.kz

Легионер покинул «Ордабасы» и завершил карьеру в 33 года

Полузащитник «Ордабасы» Кирилл Ковальчук объявил об уходе из шымкентского клуба и решении завершить профессиональную карьеру, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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За «Ордабасы» 33-летний украинец выступал с 2017 года. За это время хавбек провел в составе шымкентской команды 92 матча, в которых забил пять мячей и отдал две результативные передачи.

«Дорогие друзья, близкие и болельщики! Я хочу сказать большое вам спасибо, тем, кто был рядом на поле, тренерам, которые вкладывали силы, всему персоналу, который все эти годы меня поддерживал, и лучшим болельщикам, а также моей семье, которая дала мне поддержку и силы добиваться всех поставленных целей!

До последнего момента я много думал о том, продолжить ли свою карьеру (спасибо «Ордабасы», что до последнего ждали мое решение). Сегодня, друзья, я решил вам сказать, что настал тот момент, когда я заканчиваю футбольную карьеру. Это непростой шаг, потому что есть силы продолжать бороться и добиваться результатов. За все годы карьеры я отдавал все силы и многим жертвовал для результата, и моя благодарность Всевышнему, что все возвращалось сполна.

Сейчас огромная благодарность и радость, что все это было со мной, много побед и только движение вверх. Футбол навсегда останется в моей жизни. Уверен, что еще много побед впереди! — написал Ковальчук в своем Instagram.

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