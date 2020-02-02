«Арсенал» потерял очки в игре с середняком АПЛ

Встреча прошла в воскресенье, 2 февраля, и завершилась со счетом 0:0. В разные отрезки матча обе команды владели преимуществом и имели шансы забить мяч, но сделать это никому не удалось.

После 25 туров «Арсенал» имеет в активе 31 очко, с которыми команда занимает десятое место в турнирной таблице. «Бернли» набрал столько же очков, но уступает «канонирам» по дополнительным показателям и находится на 11-й строчке.