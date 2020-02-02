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20:31 (мск), источник: Lenta.Ru

«Арсенал» потерял очки в игре с середняком АПЛ

«Арсенал» на выезде сыграл вничью с «Бернли» в матче 25-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Встреча прошла в воскресенье, 2 февраля, и завершилась со счетом 0:0. В разные отрезки матча обе команды владели преимуществом и имели шансы забить мяч, но сделать это никому не удалось.

После 25 туров «Арсенал» имеет в активе 31 очко, с которыми команда занимает десятое место в турнирной таблице. «Бернли» набрал столько же очков, но уступает «канонирам» по дополнительным показателям и находится на 11-й строчке.

В следующем туре «Арсенал» 16 февраля на своем поле примет «Ньюкасл». «Бернли» днем раньше на выезде сыграет с «Саутгемптоном».

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Бернли
0:0
Первый тайм: 0:0
Арсенал
Футбол, Англия, Тур 252.02.2020, 17:00 (МСК UTC+3)Turf Moor
Главные тренеры
Шон ДайчМикель Артета
Составы команд
1Ник Поуп
1Бернд Лено
2Мэттью Лоутон
2Эктор Бельерин
3Чарли Тэйлор
20Шкодран Мустафи
5Джеймс Тарковски
82′
23Давид Луиз
6Бен Ми
29Маттео Гендузи
4Джек Корк
34Гранит Джака
55′
13Джефф Хендрик
14Пьер-Эмерик Обамеянг
18Эшли Уэствуд
35Габриел Мартинелли
9Крис Вуд
10Месут Езил
44′63′
11Дуайт Макнейл
28Джозеф Уиллок
19Джей Родригес
9Александр Ляказетт
89′
30Эдвард Нкетиа
77Букайо Сака
45′
11Лукас Торрейра
57′
Статистика
1Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
15Удары (всего)13
2Удары в створ2
0Штанги, перекладины0
5Угловые7
8Фолы11
4Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяКрис Кавана(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
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