«Арсенал» потерял очки в игре с середняком АПЛ
«Арсенал» на выезде сыграл вничью с «Бернли» в матче 25-го тура Английской
«Арсенал» на выезде сыграл вничью с «Бернли» в матче 25-го тура Английской
Встреча прошла в воскресенье, 2 февраля, и завершилась со счетом 0:0. В разные отрезки матча обе команды владели преимуществом и имели шансы забить мяч, но сделать это никому не удалось.
В следующем туре «Арсенал» 16 февраля на своем поле примет «Ньюкасл». «Бернли» днем раньше на выезде сыграет с «Саутгемптоном».
|Шон Дайч
|Микель Артета
|1
|Ник Поуп
|1
|Бернд Лено
|2
|Мэттью Лоутон
|2
|Эктор Бельерин
|3
|Чарли Тэйлор
|20
|Шкодран Мустафи
|5
|Джеймс Тарковски
82′
|23
|Давид Луиз
|6
|Бен Ми
|29
|Маттео Гендузи
|4
|Джек Корк
|34
|Гранит Джака
55′
|13
|Джефф Хендрик
|14
|Пьер-Эмерик Обамеянг
|18
|Эшли Уэствуд
|35
|Габриел Мартинелли
|9
|Крис Вуд
|10
|Месут Езил
44′63′
|11
|Дуайт Макнейл
|28
|Джозеф Уиллок
|19
|Джей Родригес
|9
|Александр Ляказетт
89′
|30
|Эдвард Нкетиа
|77
|Букайо Сака
45′
|11
|Лукас Торрейра
57′
|1
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|15
|Удары (всего)
|13
|2
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|7
|8
|Фолы
|11
|4
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Крис Кавана(Англия)