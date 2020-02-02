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21:28 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Сын Паоло Мальдини Даниэль дебютировал за «Милан»

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Младший сын бывшего защитника итальянского футбольного клуба «Милан» Паоло Мальдини Даниэль дебютировал за главную команду «россонери».

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Выступающий на позиции полузащитника 18-летний Мальдини-младший в воскресной игре 22-го тура чемпионата Италии с «Вероной (1:1) вышел на поле в компенсированное время второго тайма.

Он стал третьим представителем футбольной династии Мальдини, сыгравшим за «Милан».

Дед Даниэля Чезаре Мальдини за карьеру футболиста четырежды побеждал с «Миланом» в чемпионате Италии, выигрывал Кубок европейских чемпионов, а в качестве тренера миланского клуба приводил его к победам в Кубке кубков и Кубке Италии.

Паоло Мальдини провел в «Милане» всю игровую карьеру, стал семикратным чемпионом Италии, пятикратным победителем Лиги чемпионов и обладателем множества других призов.

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Милан
1:1
Первый тайм: 1:1
Верона
Футбол, Италия, Тур 222.02.2020, 17:00 (МСК UTC+3)Giuseppe Meazza
Главные тренеры
Стефано ПиолиИван Юрич
Голы
Хакан Чалханоглу29′
Давиде Фараони13′
Составы команд
99Джанлуиджи Доннарумма
1Марко Сильвестри
90+5′
13Алессио Романьоли
5Давиде Фараони
19Тео Эрнандез
45+1′
13Амир Ррахмани
24′
22Матео Пабло Музаккьо
21Корай Гюнтер
79Франк Кессье
24Мараш Кумбулла
10Хакан Чалханоглу
4Мигел Велозу
17Рафаэл Леан
32Маттео Пессина
86′
18Анте Ребич
34Софьян Амрабат
68′
2Давиде Калабрия
77′
88Дарко Лазович
56Алексис Салемакерс
14Валерио Верре
70′
5Джакомо Бонавентура
64′
16Фабио Борини
90+3′
39Лукас Пакета
20Маттиа Дзакканьи
90′
7Самуэль Кастильехо
90′
27Павел Давидович
98Даниэль Мальдини
Статистика
1Желтые карточки4
0Красные карточки1
0Голевые моменты0
15Удары (всего)7
4Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
9Угловые3
11Фолы12
0Офсайды4
Судейская бригада
Главный судьяДаниэле Киффи(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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