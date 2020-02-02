Сын Паоло Мальдини Даниэль дебютировал за «Милан»
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Младший сын бывшего защитника итальянского футбольного клуба «Милан» Паоло Мальдини Даниэль дебютировал за главную команду «россонери».
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Младший сын бывшего защитника итальянского футбольного клуба «Милан» Паоло Мальдини Даниэль дебютировал за главную команду «россонери».
Выступающий на позиции полузащитника 18-летний
Дед Даниэля Чезаре Мальдини за карьеру футболиста четырежды побеждал с «Миланом» в чемпионате Италии, выигрывал Кубок европейских чемпионов, а в качестве тренера миланского клуба приводил его к победам в Кубке кубков и Кубке Италии.
Паоло Мальдини провел в «Милане» всю игровую карьеру, стал семикратным чемпионом Италии, пятикратным победителем Лиги чемпионов и обладателем множества других призов.
|Стефано Пиоли
|Иван Юрич
|Хакан Чалханоглу
|29′
|Давиде Фараони
|13′
|99
|Джанлуиджи Доннарумма
|1
|Марко Сильвестри
90+5′
|13
|Алессио Романьоли
|5
|Давиде Фараони
|19
|Тео Эрнандез
45+1′
|13
|Амир Ррахмани
24′
|22
|Матео Пабло Музаккьо
|21
|Корай Гюнтер
|79
|Франк Кессье
|24
|Мараш Кумбулла
|10
|Хакан Чалханоглу
|4
|Мигел Велозу
|17
|Рафаэл Леан
|32
|Маттео Пессина
86′
|18
|Анте Ребич
|34
|Софьян Амрабат
68′
|2
|Давиде Калабрия
77′
|88
|Дарко Лазович
|56
|Алексис Салемакерс
|14
|Валерио Верре
70′
|5
|Джакомо Бонавентура
64′
|16
|Фабио Борини
90+3′
|39
|Лукас Пакета
|20
|Маттиа Дзакканьи
90′
|7
|Самуэль Кастильехо
90′
|27
|Павел Давидович
|98
|Даниэль Мальдини
|1
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|1
|0
|Голевые моменты
|0
|15
|Удары (всего)
|7
|4
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|0
|9
|Угловые
|3
|11
|Фолы
|12
|0
|Офсайды
|4
|Главный судья
|Даниэле Киффи(Италия)