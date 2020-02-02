Сын Паоло Мальдини Даниэль дебютировал за «Милан»

Выступающий на позиции полузащитника 18-летний Мальдини-младший в воскресной игре 22-го тура чемпионата Италии с «Вероной (1:1) вышел на поле в компенсированное время второго тайма.

Он стал третьим представителем футбольной династии Мальдини, сыгравшим за «Милан».

Дед Даниэля Чезаре Мальдини за карьеру футболиста четырежды побеждал с «Миланом» в чемпионате Италии, выигрывал Кубок европейских чемпионов, а в качестве тренера миланского клуба приводил его к победам в Кубке кубков и Кубке Италии.