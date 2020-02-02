Гол Промеса принёс «Аяксу» победу в матче с ПСВ

Встреча состоялась в Амстердаме на стадионе «Йохан Круифф Арена». Обслуживал матч арбитр Бьорн Куйперс. Ему ассистировали судьи на линиях Сандер ван Рукел и Эрвин Зейнстра.

Единственный гол был забит на 35-й минуте. Автором забитого мяча стал бывший нападающий московского «Спартака» Квинси Промес. На счету форварда в этом сезоне 11 голов в 18 матчах голландского национального чемпионата.