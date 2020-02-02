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21:56 (мск), источник: Lenta.Ru

«Манчестер Сити» пропустил после удаления украинца и проиграл «Тоттенхэму»

«Манчестер Сити» на выезде проиграл «Тоттенхэму» в матче 25-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Источник: Reuters

Встреча прошла в воскресенье, 2 февраля, и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. На 60-й минуте украинский защитник гостей Александр Зинченко был удален с поля за второе предупреждение. Спустя три минуты Стивен Бергвейн вывел «шпор» вперед. Еще через восемь минут Сон Хын Мин удвоил преимущество лондонцев.

Победа позволила «Тоттенхэму» набрать 37 очков и выйти на пятое место в чемпионате. «Манчестер Сити» имеет в активе 51 очко и остается на второй позиции. Отставание «горожан» от лидирующего «Ливерпуля» по итогам 25-го тура АПЛ выросло до 22 очков.

В следующем туре «Тоттенхэм» 16 февраля на выезде сыграет с «Астон Виллой». Манчестер Сити 12 февраля на своем поле примет «Вест Хэм».

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Тоттенхэм Хотспур
2:0
Первый тайм: 0:0
Манчестер Сити
Футбол, Англия, Тур 252.02.2020, 19:30 (МСК UTC+3)Tottenham Hotspur Stadium
Главные тренеры
Жозе МоуриньюХосеп Гвардьола
Голы
Стевен Бергвайн(Лукас Моура)63′
Сон Хын Мин(Танги Ндомбеле)71′
Нереализованные пенальти
Илкай Гюндоган40′
Составы команд
1Юго Ллорис
31Эдерсон
4Тоби Алдервейрелд
42′
2Кайл Уокер
33′
6Давинсон Санчес
11Александр Зинченко
42′60′
24Серж Орье
30Николас Отаменди
39Джафет Танганга
8Илкай Гюндоган
8Харри Уинкс
16Родриго Эрнандес
90+4′
18Джовани Ло Сельсо
66′
17Кевин Де Брейне
7Сон Хын Мин
25Фернандинью
20Деле Алли
70′
7Рахим Стерлинг
12′84′
28Танги Ндомбеле
20Бернарду Силва
23Стевен Бергвайн
70′
10Серхио Агуэро
64′
11Эрик Ламела
27Жоау Канселу
27Лукас Моура
84′
26Рияд Махрез
72′
15Эрик Дайер
9Габриэл Жезус
Статистика
2Желтые карточки5
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
3Удары (всего)18
3Удары в створ5
0Штанги, перекладины0
2Угловые6
8Фолы14
2Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяМайкл Лесли Дин(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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