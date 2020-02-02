«Манчестер Сити» пропустил после удаления украинца и проиграл «Тоттенхэму»

Встреча прошла в воскресенье, 2 февраля, и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. На 60-й минуте украинский защитник гостей Александр Зинченко был удален с поля за второе предупреждение. Спустя три минуты Стивен Бергвейн вывел «шпор» вперед. Еще через восемь минут Сон Хын Мин удвоил преимущество лондонцев.

Победа позволила «Тоттенхэму» набрать 37 очков и выйти на пятое место в чемпионате. «Манчестер Сити» имеет в активе 51 очко и остается на второй позиции. Отставание «горожан» от лидирующего «Ливерпуля» по итогам 25-го тура АПЛ выросло до 22 очков.