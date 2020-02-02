«Манчестер Сити» пропустил после удаления украинца и проиграл «Тоттенхэму»
«Манчестер Сити» на выезде проиграл «Тоттенхэму» в матче 25-го тура Английской
«Манчестер Сити» на выезде проиграл «Тоттенхэму» в матче 25-го тура Английской
Встреча прошла в воскресенье, 2 февраля, и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. На 60-й минуте украинский защитник гостей Александр Зинченко был удален с поля за второе предупреждение. Спустя три минуты Стивен Бергвейн вывел «шпор» вперед. Еще через восемь минут Сон Хын Мин удвоил преимущество лондонцев.
В следующем туре «Тоттенхэм» 16 февраля на выезде сыграет с «Астон Виллой». Манчестер Сити 12 февраля на своем поле примет «Вест Хэм».
|Жозе Моуринью
|Хосеп Гвардьола
|Стевен Бергвайн(Лукас Моура)
|63′
|Сон Хын Мин(Танги Ндомбеле)
|71′
|Илкай Гюндоган
|40′
|1
|Юго Ллорис
|31
|Эдерсон
|4
|Тоби Алдервейрелд
42′
|2
|Кайл Уокер
33′
|6
|Давинсон Санчес
|11
|Александр Зинченко
42′60′
|24
|Серж Орье
|30
|Николас Отаменди
|39
|Джафет Танганга
|8
|Илкай Гюндоган
|8
|Харри Уинкс
|16
|Родриго Эрнандес
90+4′
|18
|Джовани Ло Сельсо
66′
|17
|Кевин Де Брейне
|7
|Сон Хын Мин
|25
|Фернандинью
|20
|Деле Алли
70′
|7
|Рахим Стерлинг
12′84′
|28
|Танги Ндомбеле
|20
|Бернарду Силва
|23
|Стевен Бергвайн
70′
|10
|Серхио Агуэро
64′
|11
|Эрик Ламела
|27
|Жоау Канселу
|27
|Лукас Моура
84′
|26
|Рияд Махрез
72′
|15
|Эрик Дайер
|9
|Габриэл Жезус
|2
|Желтые карточки
|5
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|3
|Удары (всего)
|18
|3
|Удары в створ
|5
|0
|Штанги, перекладины
|0
|2
|Угловые
|6
|8
|Фолы
|14
|2
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Майкл Лесли Дин(Англия)