Пеп выиграл по ударам, Жозе — по голам. «Тоттенхэм» победил «Сити»

Десятилетняя дуэль

В сентябре 2009 года «Интер» с «Барселоной» встречались друг с другом на групповом этапе Лиги чемпионов. Каталонцы были действующими победителями турнира, а миланцы их сменили в 2010-м. Та игра мало чем запомнилась — разве что промахом Ибрагимовича по воротам «Интера». Матч завершился нулевой ничьей.

У Моуринью еще были черные волосы на голове, у Гвардьолы — просто были волосы на голове. А масштабное противостояние тренеров только зарождалось. Сейчас, спустя десять с лишним лет, у них уже 23 дуэли. «Я снова скажу: это не Жозе против Пепа, — настаивал португалец на предматчевой пресс-конференции. — Клубы, команды, сейчас еще одна игра между ними».

У Моуринью с Пепом не самые блестящие отношения в мире — лучше, чем у Моуринью с Венгером, но хуже, чем у Гвардьолы с Клоппом. Они спокойно поприветствовали друг друга перед игрой и не стали делать из встречи сцену. Матч — важнее.

ВАР на первом плане

Посреди недели в полуфинале Кубка лиги Пеп испробовал необычную для «Сити» схему 3−4−2−1 с Де Брейне и Бернарду Силвой в ролях фланговых защитников, но в Лондоне использовал привычные 4−3−3. Вернулся в центр обороны Фернандинью, вновь на левую бровку отправился Зинченко. Моуринью удивил тем, что сразу выставил в основе новичка — атакующего полузащитника Бергвайна. В ПСВ голландец иногда занимал место центрального нападающего, но сейчас вышел на фланге.

На матче работал Майк Дин — судья-шоумен, которому в Англии приписывают поддержку «Тоттенхэма».

На самом деле он болеет за «Транмир Роверс» из третьей лиги, но болельщиков сложно переубедить. Хотя в этот вечере Дин сделал все, чтобы о его мифической любви к «шпорам» забыли. И, кажется, перестарался.

В начале матча Стерлинг в спорном эпизоде врезался шипами в лодыжку Алли. Понятно, что форвард «Сити» не собирался фолить, но вышло жестко. В соцсетях даже стали сравнивать этот эпизод с моментом месячной давности из дерби «Кристал Пэлас» — «Арсенал», когда удалили Обамеянга. Сейчас ни Дин, ни видеоарбитры не стали наказывать Стерлинга красной карточкой — он отделался желтой.

Моуринью отреагировал на этот эпизод ярко: увидев повтор момента на телефоне, португалец схватился за голову и побежал к резервному арбитру. Не помогло.

Две минуты на просмотр повтора

Численное преимущество «Тоттенхэму» точно помогло бы. Моуринью вернулся к оборонительной тактике — и совсем не удивительно, что в первом тайме хозяева проиграли по числу ударов с разгромным счетом 0:11. В перерыве в Twitter шутили: в последний раз «Тоттенхэм» бил по воротам, когда Великобритания была в Евросоюзе.

У «Сити» было достаточно моментов: Агуэро попал в штангу и промазал с метра прямо перед перерывом, мог забить Де Брейне, но главный эпизод произошел на 40-й минуте.

На 36-й минуте Орье в своей штрафной зацепил Агуэро. Дин не увидел фола, но ВАР решил обратное. Все вроде бы стандартно, только на просмотр эпизода ушло больше двух минут. Все это время игра продолжалась, а в какой-то момент Дин свистнул, показал руками квадрат и назначил пенальти. Саркастическая реакция Моуринью и его фирменная улыбка — обложка матча.

Разгром по ударам

Гвардьола недавно сказал, что лучший пенальтист в команде — Эдерсон. Но он остался в воротах, а лучше бил бы — Ллорис отразил удар Гюндогана, а затем на поле вспыхнула потасовка. Стерлинг упал после контакта с Ллорисом, но второй пенальти подряд Дин не назначил.

Сразу после перерыва «Сити» упустил супермомент: Гюндоган не попал в ворота. «Тоттенхэм» продолжал сидеть в окопах и дождался шанса только после удаления Зинченко — украинец получил второе предупреждение после срыва контратаки. Всего через три минуты «шпоры» наконец-то совершили удар по воротам — и сразу забили. Бергвайн дебютировал идеально.