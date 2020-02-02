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2 февраля, источник: Спорт-Экспресс

Пеп выиграл по ударам, Жозе — по голам. «Тоттенхэм» победил «Сити»

«Шпоры» победили чемпионов Англии в матче 25-го тура премьер-лиги (2:0). Отрыв «Ливерпуля» от второго места увеличился до 22 очков.

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Десятилетняя дуэль

В сентябре 2009 года «Интер» с «Барселоной» встречались друг с другом на групповом этапе Лиги чемпионов. Каталонцы были действующими победителями турнира, а миланцы их сменили в 2010-м. Та игра мало чем запомнилась — разве что промахом Ибрагимовича по воротам «Интера». Матч завершился нулевой ничьей.

У Моуринью еще были черные волосы на голове, у Гвардьолы — просто были волосы на голове. А масштабное противостояние тренеров только зарождалось. Сейчас, спустя десять с лишним лет, у них уже 23 дуэли. «Я снова скажу: это не Жозе против Пепа, — настаивал португалец на предматчевой пресс-конференции. — Клубы, команды, сейчас еще одна игра между ними».

У Моуринью с Пепом не самые блестящие отношения в мире — лучше, чем у Моуринью с Венгером, но хуже, чем у Гвардьолы с Клоппом. Они спокойно поприветствовали друг друга перед игрой и не стали делать из встречи сцену. Матч — важнее.

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ВАР на первом плане

Посреди недели в полуфинале Кубка лиги Пеп испробовал необычную для «Сити» схему 3−4−2−1 с Де Брейне и Бернарду Силвой в ролях фланговых защитников, но в Лондоне использовал привычные 4−3−3. Вернулся в центр обороны Фернандинью, вновь на левую бровку отправился Зинченко. Моуринью удивил тем, что сразу выставил в основе новичка — атакующего полузащитника Бергвайна. В ПСВ голландец иногда занимал место центрального нападающего, но сейчас вышел на фланге.

На матче работал Майк Дин — судья-шоумен, которому в Англии приписывают поддержку «Тоттенхэма».

На самом деле он болеет за «Транмир Роверс» из третьей лиги, но болельщиков сложно переубедить. Хотя в этот вечере Дин сделал все, чтобы о его мифической любви к «шпорам» забыли. И, кажется, перестарался.

В начале матча Стерлинг в спорном эпизоде врезался шипами в лодыжку Алли. Понятно, что форвард «Сити» не собирался фолить, но вышло жестко. В соцсетях даже стали сравнивать этот эпизод с моментом месячной давности из дерби «Кристал Пэлас» — «Арсенал», когда удалили Обамеянга. Сейчас ни Дин, ни видеоарбитры не стали наказывать Стерлинга красной карточкой — он отделался желтой.

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Моуринью отреагировал на этот эпизод ярко: увидев повтор момента на телефоне, португалец схватился за голову и побежал к резервному арбитру. Не помогло.

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Две минуты на просмотр повтора

Численное преимущество «Тоттенхэму» точно помогло бы. Моуринью вернулся к оборонительной тактике — и совсем не удивительно, что в первом тайме хозяева проиграли по числу ударов с разгромным счетом 0:11. В перерыве в Twitter шутили: в последний раз «Тоттенхэм» бил по воротам, когда Великобритания была в Евросоюзе.

У «Сити» было достаточно моментов: Агуэро попал в штангу и промазал с метра прямо перед перерывом, мог забить Де Брейне, но главный эпизод произошел на 40-й минуте.

На 36-й минуте Орье в своей штрафной зацепил Агуэро. Дин не увидел фола, но ВАР решил обратное. Все вроде бы стандартно, только на просмотр эпизода ушло больше двух минут. Все это время игра продолжалась, а в какой-то момент Дин свистнул, показал руками квадрат и назначил пенальти. Саркастическая реакция Моуринью и его фирменная улыбка — обложка матча.

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Разгром по ударам

Гвардьола недавно сказал, что лучший пенальтист в команде — Эдерсон. Но он остался в воротах, а лучше бил бы — Ллорис отразил удар Гюндогана, а затем на поле вспыхнула потасовка. Стерлинг упал после контакта с Ллорисом, но второй пенальти подряд Дин не назначил.

Сразу после перерыва «Сити» упустил супермомент: Гюндоган не попал в ворота. «Тоттенхэм» продолжал сидеть в окопах и дождался шанса только после удаления Зинченко — украинец получил второе предупреждение после срыва контратаки. Всего через три минуты «шпоры» наконец-то совершили удар по воротам — и сразу забили. Бергвайн дебютировал идеально.

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«Сити» даже не понял, что произошло — и пропустил следом от Сон Хын Мина. Вы верно поняли: второй удар «Тоттенхэма» — второй гол. В итоге по числу ударов «шпоры» проиграли 3:18. Но кто об этом вспомнит через неделю? Все будут помнить только об отставании «Сити» от «Ливерпуля» — оно уже равно 22 очкам.

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Тоттенхэм Хотспур
2:0
Первый тайм: 0:0
Манчестер Сити
Футбол, Англия, Тур 252.02.2020, 19:30 (МСК UTC+3)Tottenham Hotspur Stadium
Главные тренеры
Жозе МоуриньюХосеп Гвардьола
Голы
Стевен Бергвайн(Лукас Моура)63′
Сон Хын Мин(Танги Ндомбеле)71′
Нереализованные пенальти
Илкай Гюндоган40′
Составы команд
1Юго Ллорис
31Эдерсон
4Тоби Алдервейрелд
42′
2Кайл Уокер
33′
6Давинсон Санчес
11Александр Зинченко
42′60′
24Серж Орье
30Николас Отаменди
39Джафет Танганга
8Илкай Гюндоган
8Харри Уинкс
16Родриго Эрнандес
90+4′
18Джовани Ло Сельсо
66′
17Кевин Де Брейне
7Сон Хын Мин
25Фернандинью
20Деле Алли
70′
7Рахим Стерлинг
12′84′
28Танги Ндомбеле
20Бернарду Силва
23Стевен Бергвайн
70′
10Серхио Агуэро
64′
11Эрик Ламела
27Жоау Канселу
27Лукас Моура
84′
26Рияд Махрез
72′
15Эрик Дайер
9Габриэл Жезус
Статистика
2Желтые карточки5
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
3Удары (всего)18
3Удары в створ5
0Штанги, перекладины0
2Угловые6
8Фолы14
2Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяМайкл Лесли Дин(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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