Пеп выиграл по ударам, Жозе — по голам. «Тоттенхэм» победил «Сити»
«Шпоры» победили чемпионов Англии в матче 25-го тура
«Шпоры» победили чемпионов Англии в матче 25-го тура
В сентябре 2009 года «Интер» с «Барселоной» встречались друг с другом на групповом этапе Лиги чемпионов. Каталонцы были действующими победителями турнира, а миланцы их сменили в 2010-м. Та игра мало чем запомнилась — разве что промахом Ибрагимовича по воротам «Интера». Матч завершился нулевой ничьей.
У Моуринью еще были черные волосы на голове, у Гвардьолы — просто были волосы на голове. А масштабное противостояние тренеров только зарождалось. Сейчас, спустя десять с лишним лет, у них уже 23 дуэли. «Я снова скажу: это не Жозе против Пепа, — настаивал португалец на предматчевой
У Моуринью с Пепом не самые блестящие отношения в мире — лучше, чем у Моуринью с Венгером, но хуже, чем у Гвардьолы с Клоппом. Они спокойно поприветствовали друг друга перед игрой и не стали делать из встречи сцену. Матч — важнее.
Посреди недели в полуфинале Кубка лиги Пеп испробовал необычную для «Сити» схему 3−4−2−1 с Де Брейне и Бернарду Силвой в ролях фланговых защитников, но в Лондоне использовал привычные 4−3−3. Вернулся в центр обороны Фернандинью, вновь на левую бровку отправился Зинченко. Моуринью удивил тем, что сразу выставил в основе новичка — атакующего полузащитника Бергвайна. В ПСВ голландец иногда занимал место центрального нападающего, но сейчас вышел на фланге.
На самом деле он болеет за «Транмир Роверс» из третьей лиги, но болельщиков сложно переубедить. Хотя в этот вечере Дин сделал все, чтобы о его мифической любви к «шпорам» забыли. И, кажется, перестарался.
В начале матча Стерлинг в спорном эпизоде врезался шипами в лодыжку Алли. Понятно, что форвард «Сити» не собирался фолить, но вышло жестко. В соцсетях даже стали сравнивать этот эпизод с моментом месячной давности из дерби «Кристал Пэлас» — «Арсенал», когда удалили Обамеянга. Сейчас ни Дин, ни видеоарбитры не стали наказывать Стерлинга красной карточкой — он отделался желтой.
Моуринью отреагировал на этот эпизод ярко: увидев повтор момента на телефоне, португалец схватился за голову и побежал к резервному арбитру. Не помогло.
Численное преимущество «Тоттенхэму» точно помогло бы. Моуринью вернулся к оборонительной тактике — и совсем не удивительно, что в первом тайме хозяева проиграли по числу ударов с разгромным счетом 0:11. В перерыве в Twitter шутили: в последний раз «Тоттенхэм» бил по воротам, когда Великобритания была в Евросоюзе.
На 36-й минуте Орье в своей штрафной зацепил Агуэро. Дин не увидел фола, но ВАР решил обратное. Все вроде бы стандартно, только на просмотр эпизода ушло больше двух минут. Все это время игра продолжалась, а в
Гвардьола недавно сказал, что лучший пенальтист в команде — Эдерсон. Но он остался в воротах, а лучше бил бы — Ллорис отразил удар Гюндогана, а затем на поле вспыхнула потасовка. Стерлинг упал после контакта с Ллорисом, но второй пенальти подряд Дин не назначил.
Сразу после перерыва «Сити» упустил супермомент: Гюндоган не попал в ворота. «Тоттенхэм» продолжал сидеть в окопах и дождался шанса только после удаления Зинченко — украинец получил второе предупреждение после срыва контратаки. Всего через три минуты «шпоры»
«Сити» даже не понял, что произошло — и пропустил следом от Сон Хын Мина. Вы верно поняли: второй удар «Тоттенхэма» — второй гол. В итоге по числу ударов «шпоры» проиграли 3:18. Но кто об этом вспомнит через неделю? Все будут помнить только об отставании «Сити» от «Ливерпуля» — оно уже равно 22 очкам.
|Жозе Моуринью
|Хосеп Гвардьола
|Стевен Бергвайн(Лукас Моура)
|63′
|Сон Хын Мин(Танги Ндомбеле)
|71′
|Илкай Гюндоган
|40′
|1
|Юго Ллорис
|31
|Эдерсон
|4
|Тоби Алдервейрелд
42′
|2
|Кайл Уокер
33′
|6
|Давинсон Санчес
|11
|Александр Зинченко
42′60′
|24
|Серж Орье
|30
|Николас Отаменди
|39
|Джафет Танганга
|8
|Илкай Гюндоган
|8
|Харри Уинкс
|16
|Родриго Эрнандес
90+4′
|18
|Джовани Ло Сельсо
66′
|17
|Кевин Де Брейне
|7
|Сон Хын Мин
|25
|Фернандинью
|20
|Деле Алли
70′
|7
|Рахим Стерлинг
12′84′
|28
|Танги Ндомбеле
|20
|Бернарду Силва
|23
|Стевен Бергвайн
70′
|10
|Серхио Агуэро
64′
|11
|Эрик Ламела
|27
|Жоау Канселу
|27
|Лукас Моура
84′
|26
|Рияд Махрез
72′
|15
|Эрик Дайер
|9
|Габриэл Жезус
|2
|Желтые карточки
|5
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|3
|Удары (всего)
|18
|3
|Удары в створ
|5
|0
|Штанги, перекладины
|0
|2
|Угловые
|6
|8
|Фолы
|14
|2
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Майкл Лесли Дин(Англия)