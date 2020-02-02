«Брага» одолела «Спортинг» в матче чемпионата Португалии
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Футболисты «Браги» обыграли лиссабонский «Спортинг» в домашнем матче 19-го тура чемпионата Португалии.
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Футболисты «Браги» обыграли лиссабонский «Спортинг» в домашнем матче 19-го тура чемпионата Португалии.
Встреча, прошедшая в воскресенье, завершилась со счетом 1:0. Гол на 76-й минуте забил Франсишку Тринкан.
«Брага», набрав 33 очка, опередила «Спортинг» (32) и вышла на третье место в турнирной таблице.