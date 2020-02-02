Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Бордо
Марсель
00
Футбол. Зарубежный
2.02
Барселона
Леванте
21
Футбол. Зарубежный
2.02
Удинезе
Интер
02
Футбол. Зарубежный
2.02
Севилья
Алавес
11
Футбол. Зарубежный
2.02
Вильярреал
Осасуна
31
Футбол. Зарубежный
2.02
Падерборн
Вольфсбург
24
Футбол. Зарубежный
2.02
Лечче
Торино
40
Футбол. Зарубежный
2.02
Тоттенхэм Хотспур
Манчестер Сити
20
Футбол. Зарубежный
2.02
Метц
Сент-Этьен
31
Футбол. Зарубежный
2.02
Атлетик
Хетафе
02
Футбол. Зарубежный
2.02
Кельн
Фрайбург
40
Футбол. Зарубежный
2.02
Бернли
Арсенал
00
Футбол. Зарубежный
2.02
Ницца
Лион
21
Футбол. Зарубежный
2.02
Аталанта
Дженоа
22
Футбол. Зарубежный
2.02
Милан
Верона
11
Футбол. Зарубежный
2.02
Лацио
СПАЛ
51
Футбол. Зарубежный
2.02
Эйбар
Бетис
11
Футбол. Зарубежный
2.02
Ювентус
Фиорентина
30
Футбол. Зарубежный
2.02
Леганес
Реал Сосьедад
21
Все события
Фоторепортажи
21Как в Москве встретили молодежную сборную России
9Большунов впервые в карьере выиграл «Тур де Ски»
2 февраля, источник: Спорт РИА Новости

«Брага» одолела «Спортинг» в матче чемпионата Португалии

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Футболисты «Браги» обыграли лиссабонский «Спортинг» в домашнем матче 19-го тура чемпионата Португалии.

Наверх

Встреча, прошедшая в воскресенье, завершилась со счетом 1:0. Гол на 76-й минуте забил Франсишку Тринкан.

«Брага», набрав 33 очка, опередила «Спортинг» (32) и вышла на третье место в турнирной таблице.

Брага
НовостиМатчиСоставСтатистика
Спортинг
НовостиМатчиСоставСтатистика
Казахстан
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Беларусь
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Соцсети разозлила новая 'голая выходка' Волански
Кокорин объяснил свой отказ ехать в аренду в 'Сочи'
Кузнецов забил, Овечкин — нет, а победили Кросби и Малкин
Пеп выиграл по ударам, Жозе — по голам. «Тоттенхэм» победил
СМИ: «Зенит» не отпустил Дзюбу в «Тоттенхэм»
Новое шоу Роналду: Дубль с пенальти и повтор рекорда Трезеге
5 золотых и финиш с флагом. Наш юниорский биатлон пока в топе
«Арсенал» потерял очки в игре с середняком АПЛ
«Автомобилист» вышел в плей-офф после победы ЦСКА
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь