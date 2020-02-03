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12:43 (мск), источник: Sports.Ru

Игроку «Фуэнлабрады» отменили красную после ВАР. Он вернулся на поле, устроил потасовку и снова был удален

В матче Сегунды между «Фуэнлабрадой» и «Жироной» (0:1) случился необычный эпизод с участием ВАР.

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Источник: AP 2020

На 67-й минуте форвард «Фуэнлабрады» Кристобаль Маркес получил красную карточку за игру высоко поднятой ногой против хавбека «Жироны» Алекса Гранеля.

Видеоассистент рефери посоветовал главному судье матча Исидро Диасу де Мере изучить момент на мониторе у поля.

После этого арбитр отменил решение и показал Маркесу желтую карточку вместо красной, несмотря на то, что игрок уже ушел в подтрибунное помещение.

Маркес по возвращении на поле устроил потасовку с Гранелем, за что получил второе предупреждение, после чего он снова был удален.

Видео смотрите здесь.

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