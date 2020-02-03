Дубль Лукаку принёс «Интеру» победу в матче с «Удинезе»

Встреча состоялась в Удине на стадионе «Дачия Арена». Обслуживал матч арбитр Марко Ди Белло. Ему ассистировали Стефано Алассио и Филиппо Валерьяни.

Счёт был открыт в середине второго тайма. На 64-й минуте автором забитого мяча стал Ромелу Лукаку, которому ассистировал Николо Барелла. Через несколько минут миланский клуб увеличил разрыв в счёте, отличился Лукаку, который оформил дубль, реализовав 11-метровый.