Текущие события
Футбол. Зарубежный
2.02
Бордо
Марсель
00
Футбол. Зарубежный
2.02
Барселона
Леванте
21
Футбол. Зарубежный
2.02
Удинезе
Интер
02
Футбол. Зарубежный
2.02
Севилья
Алавес
11
Футбол. Зарубежный
2.02
Вильярреал
Осасуна
31
Футбол. Зарубежный
2.02
Падерборн
Вольфсбург
24
Футбол. Зарубежный
2.02
Лечче
Торино
40
Футбол. Зарубежный
2.02
Тоттенхэм Хотспур
Манчестер Сити
20
Футбол. Зарубежный
2.02
Метц
Сент-Этьен
31
Футбол. Зарубежный
2.02
Атлетик
Хетафе
02
Футбол. Зарубежный
2.02
Кельн
Фрайбург
40
Футбол. Зарубежный
2.02
Бернли
Арсенал
00
Футбол. Зарубежный
2.02
Ницца
Лион
21
Футбол. Зарубежный
2.02
Аталанта
Дженоа
22
Футбол. Зарубежный
2.02
Милан
Верона
11
Футбол. Зарубежный
2.02
Лацио
СПАЛ
51
Футбол. Зарубежный
2.02
Эйбар
Бетис
11
Футбол. Зарубежный
2.02
Ювентус
Фиорентина
30
Футбол. Зарубежный
2.02
Леганес
Реал Сосьедад
21
Все события
Фоторепортажи
9Джокович выиграл Australian Open
8Косторная выиграла ЧЕ по фигурному катанию
01:03 (мск), источник: Чемпионат.com

Дубль Лукаку принёс «Интеру» победу в матче с «Удинезе»

В матче 22-го тура чемпионата Италии «Удинезе» уступил «Интеру» со счётом 0:2.

Наверх
Источник: AP 2020

Встреча состоялась в Удине на стадионе «Дачия Арена». Обслуживал матч арбитр Марко Ди Белло. Ему ассистировали Стефано Алассио и Филиппо Валерьяни.

Счёт был открыт в середине второго тайма. На 64-й минуте автором забитого мяча стал Ромелу Лукаку, которому ассистировал Николо Барелла. Через несколько минут миланский клуб увеличил разрыв в счёте, отличился Лукаку, который оформил дубль, реализовав 11-метровый.

«Интер», набрав 51 очко, занимает второе место в турнирной таблице итальянского национального чемпионата. Лидером турнира является «Ювентус» (54). «Удинезе» (24) — на 15-м месте.

Читайте также
Удинезе
0:2
Первый тайм: 0:0
Интер
Футбол, Италия, Тур 222.02.2020, 22:45 (МСК UTC+3)Dacia Arena
Главные тренеры
Лука ГоттиАнтонио Конте
Голы
Ромелу Лукаку(Николо Барелла)64′
Ромелу Лукаку71′
Составы команд
1Хуан Муссо
27Даниэле Паделли
19Йенс Стрюгер Ларсен
17′
6Стефан де Фрай
50Родригу Бекао
15Эшли Янг
87Себастьен Де Майо
37Милан Шкриньяр
38Роландо Мандрагора
95Алессандро Бастони
49′
7Стефано Окака Чука
8Матиас Весино
10Родриго де Пауль
23Николо Барелла
11′
15Кевин Лазанья
87′
9Ромелу Лукаку
17Брам Найтинк
72′
24Кристиан Эриксен
59′
77Марвин Зегелар
77Марсело Брозович
6Секу Фофана
83′
11Виктор Моузес
83′
91Лукаш Теодорчик
33Данило Д`Амброзио
12Кен Сема
72′
30Себостьяно Эспозито
59′
8Мато Яяло
7Алексис Санчес
Статистика
2Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
16Удары (всего)18
1Удары в створ8
0Штанги, перекладины0
3Угловые2
10Фолы16
1Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяМарко Ди Белло(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Интер
НовостиМатчиСоставСтатистика
Удинезе
НовостиМатчиСоставСтатистика
Казахстан
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Беларусь
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Жена украинского футболиста взорвала соцсети откровенными фото!
Великолепная красотка - жена футболиста "Зенита"!
Кузнецов забил, Овечкин — нет, а победили Кросби и Малкин
Пеп выиграл по ударам, Жозе — по голам. «Тоттенхэм» победил
СМИ: «Зенит» не отпустил Дзюбу в «Тоттенхэм»
Новое шоу Роналду: Дубль с пенальти и повтор рекорда Трезеге
5 золотых и финиш с флагом. Наш юниорский биатлон пока в топе
«Коламбус» победил «Монреаль». Ковальчук и Гавриков набрали очки
«Автомобилист» вышел в плей-офф после победы ЦСКА
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь