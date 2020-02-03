Дубль Лукаку принёс «Интеру» победу в матче с «Удинезе»
В матче 22-го тура чемпионата Италии «Удинезе» уступил «Интеру» со счётом 0:2.
В матче 22-го тура чемпионата Италии «Удинезе» уступил «Интеру» со счётом 0:2.
Встреча состоялась в Удине на стадионе «Дачия Арена». Обслуживал матч арбитр Марко Ди Белло. Ему ассистировали Стефано Алассио и Филиппо Валерьяни.
Счёт был открыт в середине второго тайма. На 64-й минуте автором забитого мяча стал Ромелу Лукаку, которому ассистировал Николо Барелла. Через несколько минут миланский клуб увеличил разрыв в счёте, отличился Лукаку, который оформил дубль, реализовав 11-метровый.
«Интер», набрав 51 очко, занимает второе место в турнирной таблице итальянского национального чемпионата. Лидером турнира является «Ювентус» (54). «Удинезе» (24) — на 15-м месте.
|Лука Готти
|Антонио Конте
|Ромелу Лукаку(Николо Барелла)
|64′
|Ромелу Лукаку
|71′
|1
|Хуан Муссо
|27
|Даниэле Паделли
|19
|Йенс Стрюгер Ларсен
17′
|6
|Стефан де Фрай
|50
|Родригу Бекао
|15
|Эшли Янг
|87
|Себастьен Де Майо
|37
|Милан Шкриньяр
|38
|Роландо Мандрагора
|95
|Алессандро Бастони
49′
|7
|Стефано Окака Чука
|8
|Матиас Весино
|10
|Родриго де Пауль
|23
|Николо Барелла
11′
|15
|Кевин Лазанья
87′
|9
|Ромелу Лукаку
|17
|Брам Найтинк
72′
|24
|Кристиан Эриксен
59′
|77
|Марвин Зегелар
|77
|Марсело Брозович
|6
|Секу Фофана
83′
|11
|Виктор Моузес
83′
|91
|Лукаш Теодорчик
|33
|Данило Д`Амброзио
|12
|Кен Сема
72′
|30
|Себостьяно Эспозито
59′
|8
|Мато Яяло
|7
|Алексис Санчес
|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|16
|Удары (всего)
|18
|1
|Удары в створ
|8
|0
|Штанги, перекладины
|0
|3
|Угловые
|2
|10
|Фолы
|16
|1
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Марко Ди Белло(Италия)