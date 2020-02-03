Новичок КПЛ подписал воспитанника «Зенита» и украинского легионера

Так, контракты до конца года подписаны с российским вингером Владиславом Сиротовым и украинским хавбеком Тарасом Бондаренко.

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28-летний Сиротов футболом начинал заниматься в клубе «Старт». Затем обучался в «Смене» и СДЮСШОР «Зенит». Долгое время находился в системе «Зенита», однако за основной состав не играл. Также в его карьере были российские «Тосно», «Знамя труда», «Шинник», «Текстильщик», польский «Заглембе». Кроме того, поиграл за юношеские сборные России.

27-летний Бондаренко карьеру начинал в 2008 году в запорожском «Металлурге». Еще на родине защищал цвета «Полтавы», «Авангарда» (Краматорск), за границей выступал за сербские «Металац» и «Раднички» (Ниш).

Сезон 2019 года «Каспий» завершил на втором месте в первой лиге и напрямую вышел в премьер-лигу. В межсезонье команду принял 46-летний сербский специалист Срджан Благоевич.