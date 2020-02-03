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11:26 (мск), источник: Vesti.kz

Клуб КПЛ расстался с экс-хавбеком «Астаны» и еще двумя футболистами

«Иртыш» покинули два легионера и один казахстанский футболист, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Речь идет о сербском полузащитнике Марко Станоевиче, франузском хавбеке Жереми Манзорро и казахстанском вингере Тимуре Мульдинове.

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31-летний Станоевич играл за павлодарцев с лета, забив два гола и отдав две результативные передачи в 14 матчах. В КПЛ также выступал за карагандинский «Шахтер» и «Астану».

26-летний Мульдинов в составе клуба находился с января прошлого года, проведя 17 игр и забив один гол. До этого защищал цвета «Кызыл-Жар СК» и «Спартака» (Семей).

28-летний Манзорро, считавшийся одним из лучших легионеров команды, в 26 играх забил шесть мячей и отдал шесть ассистов.

В межсезонье расположение «Иртыша» также покинули Патрик Хиди («Гонвед»), Сагадат Турсынбай («Тобол», аренда), Илья Сотник, Султан Сагнаев («Астана», окончание аренды), Урош Витас, Деян Георгиевич («Ференцварош», окончание аренды), Магомед Парагульгов, Андрей Пасеченко («Тобол», окончание аренды), Александр Соколенко («Кайрат», окончание аренды).

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