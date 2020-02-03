Клуб КПЛ расстался с экс-хавбеком «Астаны» и еще двумя футболистами

Речь идет о сербском полузащитнике Марко Станоевиче, франузском хавбеке Жереми Манзорро и казахстанском вингере Тимуре Мульдинове.

31-летний Станоевич играл за павлодарцев с лета, забив два гола и отдав две результативные передачи в 14 матчах. В КПЛ также выступал за карагандинский «Шахтер» и «Астану».

26-летний Мульдинов в составе клуба находился с января прошлого года, проведя 17 игр и забив один гол. До этого защищал цвета «Кызыл-Жар СК» и «Спартака» (Семей).

28-летний Манзорро, считавшийся одним из лучших легионеров команды, в 26 играх забил шесть мячей и отдал шесть ассистов.