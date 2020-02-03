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12:50 (мск), источник: Vesti.kz

Защитник сборной Казахстана покинул «Тобол»

Казахстанский футболист Григорий Сартаков покинул расположение «Тобола», сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: Reuters

25-летний Сартаков является воспитанником павлодарского футбола, но карьеру начинал в 2013 году в первой лиге в составе «Спартака» (Семей), куда был отправлен в аренду. И выиграл с ним серебряные медали и путевку в премьер-лигу.

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Сезоны 2014−2016 годов отыграл уже в родном «Иртыше», завоевав с павлодарцами бронзовые медали КПЛ-2016. Однако в удачном сезоне получил травму в молодежной сборной Казахстана во время подготовки к Кубку Содружества, вследствие чего сыграл только в 15 матчах чемпионата. В начале 2017-го перешел в «Тобол», подписав двухлетний контракт. Сразу влился в основу и забил два гола в 30 играх премьер-лиги. Однако в сезоне 2018 снова получил травму, проведя только три матча.

В начале 2019 года покинул «Тобол» по завершении контракта, чтобы отправиться на операцию и пройти полную реабилитацию. Летом вернулся в костанайский клуб. Правда, с того момента не провел ни одного матча.

22 марта 2017 года дебютировал за сборную Казахстана, когда его выпустил на поле на последней минуте проигранного Кипру (1:3) товарищеского матча российский тренер Александр Бородюк. Также на счету имеет 26 игр за молодежную сборную.

Отметим, что в межсезонье из «Тобола» также ушли Жасур Нарзикулов, Бауыржан Турысбек, Эмиль Балаев, Фернандер Кассай, Виктор Дмитренко, Артурас Жулпа.

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