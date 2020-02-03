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13:33 (мск), источник: БЕЛТА

Футболисты брестского «Динамо» завершили турецкий сбор ничьей с «Крыльями Советов»

3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты брестского «Динамо» завершили первый предсезонный сбор в Турции ничьей с самарскими «Крыльями Советов» — 1:1, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В игре с представителем российской премьер-лиги чемпионы Беларуси вышли вперед уже на 4-й минуте, когда Артем Милевский замкнул фланговую передачу Михаила Гордейчука. Брестчане лидировали почти до конца поединка, но удержать победу не смогли — за 3 минуты до финального свистка хорватский легионер самарского клуба Деян Радонич сравнял счет. На этом турецком сборе подопечные Сергея Ковальчука победили словацкий «Слован» из Братиславы (1:0), сыграли вничью с украинским «Мариуполем» (2:2) и проиграли киевскому «Динамо» (0:3).

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Серебряный призер чемпионата Беларуси борисовский БАТЭ в первом контрольном матче сбора в турецком Белеке разошелся миром с чешским клубом «Фастав» из Злина — 0:0. Очередные спарринги команда Кирилла Альшевского проведет 7 февраля: утром встреча с российским «Сочи», а вечером поединок с еще одним представителем Чехии «Пршибрамом». В заключительном матче борисовчане сыграют с киевским «Динамо».

Обладатель бронзовых медалей солигорский «Шахтер» победил грозненский «Ахмат» со счетом 3:1 (голы — Александр Булычев, Георгий Диасамидзе, Дарко Бодул). До этого «горняки» обыграли сербский «Спартак» из Суботицы — 2:0, а затем с таким же результатом уступили польскому «Пясту» из Гливице. На 4 февраля у подопечных Юрия Вернидуба запланирован спарринг с боснийским клубом «Вележ» из Мостара.

Футболисты минского «Динамо» на финише сбора в Сочи разгромили местный клуб «Медик» со счетом 6:2, а ранее уступили представителю второго дивизиона российского чемпионата курскому «Авангарду» — 2:4. Динамовцы вернулись домой и проведут два спарринга в Минске — 8 февраля против «Витебска» и 11 февраля против бобруйской «Белшины». Затем минчане отправятся на сбор в турецкий Белек, где планируют провести пять контрольных поединков: 15 февраля с эстонской «Левадией» из Таллина, 21 февраля с российским «Динамо» из Москвы, 22 февраля с лидером российской премьер-лиги «Зенитом» из Санкт-Петербурга, 29 февраля с клубом второго дивизиона украинского чемпионата «Волынью» из Луцка, 1 марта с латвийским «Спартаком» из Юрмалы.

В финальном матче турнира «Белазовец-2020» в Жодино футболисты «Слуцка» переиграли «Смолевичи» — 3:1, в игре за 3-е место гродненский «Неман» одолел «Витебск» в серии послематчевых пенальти — 5:4 (основное время — 0:0), в матче за 5-е итоговое место «Ислочь» с результатом 3:2 переиграла жодинское «Торпедо-БелАЗ».

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