Матч за футбольный Суперкубок Беларуси намечен на 4 марта

В первом официальном матче нового сезона за Суперкубок поспорят чемпион страны брестское «Динамо» и обладатель Кубка солигорский «Шахтер». Брестчане выигрывали этот трофей дважды подряд (в 2018 и 2019 годах), футболистам «Шахтера» пока не удавалось стать обладателями Суперкубка, за который они сражались с борисовским БАТЭ в 2015 и 2016 годах. Матч за Суперкубок среди женских команд между «Минском» и столичной «Зоркай-БДУ» состоится 1 апреля также на арене ФК «Минск».