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15:46 (мск), источник: БЕЛТА

Матч за футбольный Суперкубок Беларуси намечен на 4 марта

3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Матч за Суперкубок Беларуси по футболу состоится 4 марта на стадионе ФК «Минск». Такое решение приняли сегодня участники заседания исполкома ассоциации «Белорусская федерация футбола», сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В первом официальном матче нового сезона за Суперкубок поспорят чемпион страны брестское «Динамо» и обладатель Кубка солигорский «Шахтер». Брестчане выигрывали этот трофей дважды подряд (в 2018 и 2019 годах), футболистам «Шахтера» пока не удавалось стать обладателями Суперкубка, за который они сражались с борисовским БАТЭ в 2015 и 2016 годах. Матч за Суперкубок среди женских команд между «Минском» и столичной «Зоркай-БДУ» состоится 1 апреля также на арене ФК «Минск».

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Было решено провести финальный матч нынешнего розыгрыша Кубка Беларуси 24 мая на минском стадионе «Динамо».

Также сегодня члены исполкома АБФФ решили провести очередную конференцию футбольной федерации 12 марта в минском Доме футбола. На ней будут подведены итоги 2019 года, а также намечены перспективы на новый сезон.

Кроме того, исполком утвердил регламент и цифровой календарь 30-го чемпионата Беларуси среди команд высшей лиги. Окончательный вариант календаря будет принят после мартовских матчей сборной Беларуси в плей-офф Лиги наций УЕФА.

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