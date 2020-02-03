Команда незрячих футболистов из Казахстана сыграла на турнире Хабиба Нурмагомедова

Соревнования организованы чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и председателем паралимпийского комитета Кайратом Боранбаевым.

Для команды, созданной в 2018 году на базе ФК «Кайрат», это дебютные официальные соревнования и первый международный турнир. К слову, это единственная в Центральной Азии команда незрячих футболистов.

Главный тренер команды Анатолий Антипин, несмотря на то, что первые игры оказались не столь удачными для особенных футболистов, смотрит на будущее этого вида в Казахстане с оптимизмом.

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«Для ребят это первые соревнования, в принципе, и колоссальный опыт. Полтора года они готовились под руководством Чингиса Темерханова, реализовавшего проект на базе ФК “Кайрат”. Затем он возглавил паралимпийский тренировочный центр национального комитета, построенный нашим попечителем Кайратом Боранбаевым. И я приступил к обязанностям тренера команды. У нас не было вообще опыта игр в соревнованиях, но сходу мы играли с бронзовыми призерами чемпионата России 2019 года. Это бесценный опыт для ребят. Мы уступили команде Москвы — 0:4, но в следующей игре с командой Чечни наши футболисты вели игру уже более уверенно и после серии пенальти завершили матч со счетом 2:3. Два гола в их ворота забили капитан команды Канат Акымбаев и Бауржан Абилов. Только что команда завершила свой финальный матч в этом турнире — с blind-сборной Дагестана, со счетом 0:0, но в серии пенальти результат игры был уже не в нашу пользу — 1:2. Поздравляю всех любителей футбола с первыми соревнованиями в этом особом виде спорта. Это большое достижение для нашего футбола. Верю, что однажды и сборная Казахстана по blind football станет участницей Паралимпийских игр. Во всяком случае мы усиленно над этим работаем», — сказал Антипин.

Также прокомментировал выступление и капитан команды Канат Акымбаев.

«Конечно, мы расстроены результатами, но, несмотря на то, что наша команда интенсивно атаковала и была более активной на поле, все-таки отсутствие практики мы сильно ощущали. В первой игре, наверное, осторожничали, избегая по привычке столкновений, но уже в последующих матчах почувствовали себя более уверенно и шли в атаку, прямую борьбу. Это было ясно и по результатам игр с командами Чечни и Дагестана. Есть над чем работать. Мы рады, что боевое крещение команды состоялось, и теперь уверенно можем сказать, что знаем, к чему нужно стремиться», — отметил Акымбаев.

Проект Blind Football стартовал в Казахстане в 2018 году при ФК «Кайрат». Совместно с Международной федерацией незрячих спортсменов (IBSA), партнером УЕФА, проведен обучающий семинар, где необходимые для работы знания получили тренеры и персонал команды.