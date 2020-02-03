«Кайрат» объявил о продлении контрактов с четырьмя футболистами

19-летний Устименко подписал соглашение до конца 2024 года. В прошедшем сезоне он был основным голкипером «Кайрат-Жастара» и третьим — в главной команде. В первой лиге он провел 14 игр, оставив ворота сухими в восьми матчах, и вошел в символическую сборную турнира.

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21-летний Адахаджиев подписал контракт до конца 2023 года. В прошлом сезоне 25 матчах первой лиги он забил один гол и отдал восемь ассистов, а 14 июля дебютировал в КПЛ за «Кайрат», выйдя на замену в игре с «Кайсаром» (5:1).

До конца 2023 года рассчитан контракт и со Швыревым. Форвард выступает за главную команду «Кайрата» с 2018 года. В минувшем сезоне 19-летний Швырев в десяти матчах КПЛ забил два гола и отдал один ассист. Также на его счету 18 игр за «Кайрат-Жастар» с тремя мячами и шестью результативными передачами.

21-летний Шушеначев подписал контракт до конца 2022 года. За «Кайрат-Жастар» он забил 12 голов в 23 матчах, а за «Кайрат» провел три игры в КПЛ-2019 и провел один мяч.